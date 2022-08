Po druhé výhře v řadě zažívá odepisovaný nováček soutěže i jeho fanoušci parádní start fotbalového ročníku. „Mužstvo navazuje na loňskou sezonu, zůstalo pohromadě a doplnili jej hráči, kteří do kolektivu zapadli. V týdenním procesu je strašně důležité, že kluci, kteří nedostali příležitost z lavičky nebo se ani nedostali do zápasu, vytváří v týmu konkurenci, která hráče posouvá. Pochvala platí pro všechny hráče mančaftu, nejen pro těch jedenáct, co byli na hřišti na konci,“ těšilo brněnského kouče Richarda Dostálka.

Zjevně to funguje, když se Zbrojovka dostala do čela nejvyšší soutěže. Naposledy vedla tabulku v půlce srpna roku 2003, kdy vyhrála dokonce čtyři úvodní duely v řadě. „Hradec i Pardubice jako nováčci předvedly to stejné, taky se jim dařilo, teď se daří Zbrojovce. Vůči nám je to kruté, chtěli jsme bodovat, ale pro domácí fanoušky, kteří si museli vyžrat těžké roky, je to krásný příběh. Se špatným koncem pro nás,“ hlesl mladoboleslavský trenér Pavel Hoftych.

Zbrojovka nemá tým, který by měl hrát o padáka, tvrdí posila Souček

Přitom první poločas zrovna nenasvědčoval tomu, že Zbrojovka naváže na domácí remízu 2:2 se Slováckem a výhru 2:0 v Olomouci. Hosté byli nebezpečnější a ve 26. minutě využil Milan Škoda jeden z řady nebezpečných rohů Marka Matějovského, po němž hlavou procpal míč za Martina Berkovce. Šestatřicetiletý útočník se trefil v lize poprvé od loňského listopadu a připsal si 101. trefu v nejvyšší soutěži. „Neuhlídal jsem Škodu při prvním gólu a najednou jsme vypadli z rytmu hry. První poločas z naší strany nebyl úplně ideální, Boleslav nás zatlačila standardkami a chvílemi byla lepší,“ uznal brněnský záložník Filip Souček.

Do druhé půle udělal brněnský trenér dvě změny, ze hry odešli Jakub Přichystal a nigerijský štírek Wale Musa Alli, který po srážce s hostujícím brankářem Martinem Polačkem putoval do nemocnice s otřesem mozku a zůstane tam na pozorování až do pondělí. Do hry místo nich naskočili Adam Fousek a Jan Hladík, kteří brněnskou ofenzivu výrazně rozhýbali. „Museli jsme udělat dvojstřídání, abychom oživili naše kraje, nebylo to kvůli výkonům, ale potřebovali jsme tam dostat tyto hráče. Michal Ševčík se přesunul na kraj, kde měl víc prostoru pro svoji kreativitu. Fous a Hláďa mu pomohli a jsem rád, že se střídání podařilo,“ liboval si Dostálek.

Vedle toho trenéři Zbrojovky pozměnili bránění středových hráčů soupeře a snažili se tým nabudit k cestě za body. „Nejdřív jsme hráče potřebovali zklidnit, už jsme prohrávali 0:1 nebo 0:2 a dokázali jsme zápasy otáčet. Nebo jsme vedli a taky jsme některé duely ztratili. Poločasový stav 0:1 není finální výsledek, takže jsme hráče nabádali, že se zápas dá zvládnout a vyhrát, snažili jsme se je hlavně namotivovat. Potřebovali jsme taky líp obsadit střed pole, abychom posbírali víc odražených balonů,“ doplnil Dostálek.

Zbrojovka vlétla do druhé půle zhurta a po čtyřech minutách se radovala z vyrovnání, po rohovém kopu se na zadní tyči nejlépe zorientoval Souček a zaznamenal premiérovou trefu v brněnském dresu po příchodu na hostování ze Sparty. „Abych pravdu řekl, ani si nevybavuji, od koho se to odrazilo. Fous říkal, že se dotkl, pak ještě Šury (Jakub Šural – pozn. red.), pokud se nepletu, ale nejsem si jistý. Balon se odrazil přede mě a zaváhal jsem, jak do toho jít, věděl jsem, že ho tam musím donést jakkoli. Naštěstí to tam padlo, gól nám pomohl, probudil diváky a druhý poločas byl z naší strany dobrý po tom prvním mdlém,“ radoval se jedenadvacetiletý záložník Souček.

GÓLOVÝ OSLAVENEC

Brněnský celek toužil po vítězství a dočkal se v 79. minutě, kdy Jan Hladík zleva krásně naservíroval míč a Michal Ševčík pohodlným gólem oslavil sobotní dvacáté narozeniny. Trefil ve všech dosavadních kolech nové sezony. „Je jenom dobře, že se Michalovi daří, samozřejmě mu přejeme štěstí a zdraví k narozeninám, je v krásném věku. Tři branky po třech kolech jsou luxusní pro mladého hráče, ale v úterý dostane zase za uši a bude se chystat poctivě čtrnáct dní do dalšího mistráku,“ smál se Dostálek.

V předposlední minutě se dostal na trávník poprvé v brněnském dresu Róbert Matejov a po dalším rychlém kontru Hladíka se slovenský obránce v nastavení radoval z uklidňující trefy. „Kdo se na ten fotbal díval, viděl, že oba poločasy byly úplně rozdílné. Když to bude pokaždé vypadat jako ten druhý, nemám strach, že bychom nevyhrávali. Jsem rád, ale musíme pokračovat ve sbírání bodů dál, dvěma vyhranými zápasy to nekončí,“ nabádal Souček.

Jihomoravané porazili Středočechy v lize po osmi zápasech poprvé od dubna 2015. „Těžko se odůvodňuje proč, Brno bylo takové běhavější, soubojovější, domácí působili, že víc chtějí a víc za tím šli. Na jejich jednoduchou a přímočarou hru jsme neměli moc odpověď. Přitom musíme být schopní zareagovat, kvalitu na to máme,“ pokrčil rameny hostující stoper David Šimek.

Ve čtvrtém utkání aktuálního ročníku Zbrojovku čeká opravdu zátěžový test, v neděli 28. srpna od sedmi hodin večer přivítá pražskou Slavii. Úspěšný vstup do sezony vybízí k vyprodání stadionu v Srbské ulici. „Pokud to tak nebude, budeme zklamaní,“ přiznal Dostálek po výhře, kterou sledovalo 6218 diváků.

Endl si to srovnal v hlavě a obrana brněnské Zbrojovky zatím šlape

V příštím kole se měla Zbrojovka představit na trávníku mistrovské Plzně, vzhledem ke středečnímu utkání Viktorie v play-off Ligy mistrů v ázerbajdžánském Baku proti Karabachu však Ligová fotbalová asociace rozhodla o odkladu na neurčito. „Pauzu nevítám. Chtěli jsme se držet v rytmu, teď musíme najít model, který bude funkční. Ale až v zápase se Slavií zjistíme, zda byl funkční, nebo ne,“ podotkl brněnský trenér.

Zbrojovka Brno - FK Mladá Boleslav 3:1 (0:1)

Branky: 49. Souček, 79. Ševčík, 90.+4 Matejov - 26. Škoda. Rozhodčí: Proske - Kotík, Bureš - Petřík (video). ŽK: Granečný, Šural - Suchý, Donát, Škoda, Hoftych (trenér). Diváci: 6218.

Brno: Berkovec - Hrabina, Šural, Endl, Granečný - Souček (80. Blecha), Texl - Alli (46. Hladík) Ševčík (89. Matejov), Přichystal (46. Fousek) - Řezníček (90.+4 Hlavica). Trenér: Dostálek.

Ml. Boleslav: Polaček - Pech, Šimek, Suchý, Karafiát - Mareček (57. Mašek), Matějovský (87. Stránský), Donát (70. Dancák), Fulnek (70. Skalák) - Škoda, Ladra (87. Krobot). Trenér: Hoftych.