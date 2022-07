Po triumfu ve druhé lize prošel kádr výraznou obměnou a ještě nemá konečnou podobu. „Neskrýváme, že letní přestupní období nekončí, máme zájem tým doplnit. Bavíme se o stopera a ještě jednu pozici chceme řešit,“ uvedl manažer.

Posily Zbrojovky pohledem Deníku: za záložníkem Faltou je mezera

V případě středního obránce se stále mluví o příchodu Filipa Čiháka z Plzně, ovšem nechtěl být konkrétní. „Potvrdím jen, že s Plzní jsme v kontaktu na doplnění našeho týmu některými hráči. Plzeň hrála kvalifikaci a nedokážu konkrétně popsat, zda někdo přijde zítra, nebo do konce přestupního období. V nejbližších dnech bychom mohli přivítat jednoho hráče,“ pronesl Požár.

Aktuální téma klubu prý není hledání útočníka, přestože v posledních třech přípravných duelech vstřelila Zbrojovky jediný gól třetiligové Kroměříži. „Brankové příležitosti jsme si vytvořili, ale nebyli jsme dost produktivní. Je otázka i toho, že v zápasech jsme hráli pod tlakem tréninkového procesu. Věřím, že když budou hráči mít lehčí nohy, začnou situace řešit jinak,“ uvažoval Dostálek.

Ofenzivu potáhne hlavně kapitán Jakub Řezníček, jemuž má servis zajišťovat záložník Šimon Falta. Největší letní posila, který dorazila na roční hostování z Plzně. „Bude to asi o víc hráčích a potřebujeme nějaký čas, aby si vše sedlo, ale mám z toho dobrý pocit. Každým tréninkem i zápasem to bylo lepší. Když najdeme ideální sestavu, nemám strach, že bychom se nezlepšovali k ideálu,“ vyhlížel Falta.

Po generálce s Jihlavou, která skončila bezbrankovou remízou, řeší menší zdravotní problémy dva hráči. „To je trochu otazník k sestavě. Uvidíme, kdo se uzdraví, ale máme varianty, abychom je nahradili,“ řekl kouč.

Líšni už se nesmějí. Ptali se nás, odkud vlastně jsme, ohlíží se kapitán Jeřábek

Ondřeje Pachlopníka, který se zotavuje po operaci kolene, ještě dlouho nevyužije. „Jeho tým zjišťuje, jakou zátěž tělo v tento moment unese. Počítáme, že v průběhu podzimu se plnohodnotně zapojí do tréninkového procesu, ale abych pravdu řekl, nevím, zda to bude do zápasů,“ doplnil Dostálek, jehož realizační tým nastálo rozšířil video analytik, s nímž externě spolupracoval už v minulé sezoně.

Ze Srbské se stala Adax Invest Arena

K sobotnímu úvodní utkání nové sezony mezi Zbrojovkou a Slováckem už nepůjdou brněnští fanoušci na Městský fotbalový stadion Srbská, nýbrž do Adax Invest Areny.

Novým titulárním partnerem stadionu se totiž stal Adax Private Equity Fund SICAV a.s., což je fond kvalifikovaných investorů založený společně s Regionální hospodářskou komorou Brno. „Naše strategie je nákup středně velkých firem, které na trhu fungují stabilně a delší dobu. Do deseti let chceme mít třicet společností v celkové hodnotě tří miliard korun,“ sdělila ředitelka a předsedkyně dozorčí rady fondu Zuzana Šťastná.

Generálním partnerem Zbrojovky se stala sázková společnost Tipsport, klub nadále podporují Synerga, AZ Servis nebo Probinex.