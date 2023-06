V pětiminutovce kolem třicáté minuty dvakrát udržel vyškovské akcie na vysoké úrovni. Nejprve v cestě do sítě za již překonaného brankáře Kinského zastavil slabou střelu váhajícího Antonína Fantiše. Krátce potom ho Kinský na čáře velkého vápna při odkopu nastřelil a po odraženém balónu šel Tom Slončík sám do prázdné branky. Ale zase byl Jaromír Srubek u „bloku“ včas a skluzem podruhé míč poslal mimo nebezpečí.

Jaromír Srubek, stoper MFK Vyškov nastupuje s č. 4. Foto: MFK Vyškov | Foto: MFK Vyškov

Bohužel podobně jako Zlíňané byli v koncovce čtvrtečního barážového utkání o I. ligu několikrát „úspěšní“ i jeho vyškovští spoluhráči, takže o vítězství Trinity nakonec rozhodla jediná branka ve druhém poločase.

„Ano tyhle momenty se mně povedly, ale pro mě je důležitější výsledek zápasu a to, jak to skončí v neděli. Jestli se mně něco povedlo, je sice hezké, ale teď se soustředím na neděli,“ ujistil stoper MFK Vyškov.

I. liga - baráž o postup:

MFK Vyškov – FC Trinity Zlín

Neděle 4. června, 17.00 hodin, stadion v Drnovicích.

První zápas: Zlín – Vyškov 1:0.

Podobně jako trenér Jan Kameník si myslí, že se ve Zlíně dal uhrát lepší výsledek a že baráž ještě zdaleka rozhodnuta není.

„Určitě jsme si dokázali, že s nimi můžeme hrát vyrovnaný otevřený fotbal. Neříkám, že jsme byli lepším týmem, ale myslím si, že jsme si nezasloužili prohrát. Do zápasu jsme nevstoupili úplně dobře, pustili jsme je do pár jakýchsi šancí, které jsme nějak zahasili. Ve druhém poločase nám pak vstřelili gól a zatáhli se. My jsme se do toho snažili dostat, bohužel aspoň vyrovnat se nám nepodařilo. Takže jsme poločas prohráli 0:1. Druhý poločas je před námi v neděli,“ shodl se s trenérem.

V poslední době stabilní stoper Kameníkovy sestavy ujišťuje, že porážka vyškovský tým vůbec nepoznamenala po psychické stránce a věří v určitou výhodu domácího prostředí, kde má MFK vysokou úspěšnost.

„V půlce je to tedy 0:1, ale my už předtím jsme si dokázali, že ty zápasy umíme otáčet. Takže můžeme nastoupit s čistou hlavou a budeme to hrát tak, jako kdybychom začínali od 0:0. My jsme po prvním zápase nemuseli odcházet se skloněnou hlavou, ta atmosféra v kabině byla taková, jaká byla před zápasem. Jsme namotivovaní se ukázat a v neděli udělat všechno pro co největší úspěch. Určitě se na to těším a jsem zvědavý, kolik přijde diváků. Nevím kolik máme v Drnovicích rekord, ale bylo by pěkné, kdyby bylo vyprodáno. Fanoušci nás umějí pohnat dopředu,“ doufá v podporu tribuny dvaadvacetiletý zadák.

Za obranu slibuje maximálně koncentrovaný výkon a recept na úspěch samozřejmě vidí ve zlepšené koncovce.

„Myslím, že ve Zlíně byla vidět kvalita našeho mužstva a můžu potvrdit, že všichni kluci si naprosto uvědomují o co hrají, i když vlastně všichni jsme v takové situaci poprvé. Jistě, bude potřeba dát aspoň gól, tak tedy bude potřeba přesněji zakončovat gólové akce. Ve Zlíně jsme měli minimálně dvě velké gólové šance a myslím si, že kdybychom šli do vedení, tak se ten zápas zlomil úplně jinak,“ dodal odchovanec Opavy.