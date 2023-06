Jako poločas vzájemného souboje vyhodnotil trenér fotbalistů MFK Vyškov Jan Kameník úvodní barážový duel o první ligu se Zlínem na jeho trávníku. Jeho druholigový tým byl favorizovanému celku z nejvyšší soutěže vyrovnaným protivníkem. Porážku 0:1 může považovat za nešťastnou, protože přišla prakticky po jediné velké chybě, navíc od hráče, který takové chyby nedělá.

Jan Kameník. | Foto: MFK Vyškov

„V poločase prohráváme 0:1. Zlín vede o gól a my jdeme do druhé půlky tohoto barážového dvojutkání s drobnou výhodou domácího prostředí. Budeme se snažit, aby se co nejdříve začalo znovu od začátku,“ naznačil vyškovský lodivod prvotní úkol pro odvetu, tedy rychle skóre vyrovnat.

Ze své první porážky na vyškovské lavičce tragédii nedělá, naopak za odvedený výkon své svěřence pochválil. Zlín Vyškovany vyloženě nepřehrával a jeho šance vyplynuly spíše z nějakých nepřesností nebo shody nepříznivých okolností.

I. liga - baráž o postup:

MFK Vyškov – FC Trinity Zlín

Neděle 4. června, 17.00 hodin, stadion v Drnovicích.

První zápas: Zlín – Vyškov 1:0.

„Odehráli jsme dobře první poločas, kde jsme soupeře do nějakých šancí nepouštěli. Naopak byli jsme nebezpeční, měli jsme tam možná dvě, možná tři takové zajímavé situace. Ve druhé půlce bylo utkání otevřené a de facto ten gól tam byl na spadnutí, ať už z jedné nebo z druhé strany. My jsme udělali tu hrubou chybu a Zlín, jakožto prvoligové mužstvo, ji dokázal potrestat. V závěru tam byla velká snaha všech hráčů s tím výsledkem něco udělat, ale nepodařilo se to. Takže já si myslím, že jsme v tom utkání obstáli ne sice výsledkově, ale herně určitě, a do odvety prostě jdeme s tím, že se to pokusíme zvládnout,“ zdůraznil.

Zápas rozhodla 64. minuta, v níž se při obranném zákroku na vlastní polovině špatně orientoval kapitán David Němeček. Domácí rychlou protiakci zvládli perfektně. Robert Hrubý naservíroval míč Youbu Dramému a ten z blízka s přehledem obstřelil brankáře Antonína Kinského. Hned po rozehrávce mohl srovnat střídající Ondřej Vintr, jenže jeho volej z bezprostřední blízkosti gólman Stanislav Dostál reflexivně vyrazil.

„Cením si, že jsme si nimi dokázali hrát fotbal. Byly tam pasáže, kdy jsme drželi míč, kdy víceméně Zlín spadl do hlubokého bloku, my jsme to dobývali a ta okénka jsme byli schopni nalézt. A vytvořili jsme si šance. Škoda, že bezprostředně po inkasované brance Vintr nevyrovnal. Prakticky během dvou nebo tří minut jsme se mohli vrátit zpátky do zápasu. Na druhou stranu znova opakuji, že hráči podali velmi dobrý výkon. Snažili se, běhali, drželi míč, nepanikařili na míči. Prostě plnili taktické pokyny a do defenzívy jsme byli svědomití. Scházela tomu vstřelená branka, protože si myslím, že v tom případě by se Zlín dostal pod tlak. Potom by víceméně ta energie byla na naší straně. Bohužel jsme ten gól inkasovali, ale reakce hráčů byla výborná. Dokázali se herně vrátit do zápasu a pořád něčím hrozili,“ zopakoval Kameník pochvalu svým svěřencům.

Před nedělní odvetou budou mít hráči spíše odpočinkový program. Dnes odpoledne bude takový regenerační trénink, kontrola zdravotního stavu, masáže. Prostě eliminace fyzické únavy. V sobotu proběhne klasický předzápasový trénink na stadionu v Drnovicích. Sice jen jednačtyřicetiletý, ale už dost zkušený trenér ujistil, že jeho tým se bude chtít prosadit vlastním stylem hry, ale že bude připravený i na možné taktické tahy soupeře. Tedy i důslednou defenzívu s hlídáním si náskoku.

„Pokud chceme být prvoligovým mužstvem, musíme být i komplexním týmem. To znamená nemůžeme spoléhat pouze na jeden systém nějakého rychlého protiútoku, ale musíme taky umět dostat se do plné obrany. Musíme zvládnout poziční hru, výstavbu hry, ne jen rychlé protiútoky. To znamená, že pakliže máme obstát a postoupit přes Zlín, tak musíme být komplexní a nelze se spoléhat pouze na jednu taktiku. Na druhou stranu určitě nepředpokládám, že Zlín přijede pouze bránit, a že určitě bude mít i nějakou útočnou fázi a bude chtít chodit do zakončení. A to jsou momenty, kdy můžeme získat míč a jít do rychlého protiútoku. Takže si myslím, že ty šance si dokážeme vypracovat,“ věří šéf střídačky MFK.