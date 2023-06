V příští sezoně to budou opět atraktivní derby. Především se Zbrojovkou Brno, pak s Prostějovem, Líšní. Pokud udrží současné první místo v Moravskoslezské lize, tak i s Kroměříží. Přesto ve fotbalovém Vyškově panuje po neúspěšné baráži se Zlínem smutek. K historickému postupu do nejvyšší české soutěže Vyškovanům opravdu chyběl je malinkatý krůček.

Jan Kameník, trenér MFK Vyškov | Foto: Deník/ Redakce

„Bezprostředně samozřejmě převládá zklamání, ale možná s odstupem času to budeme všichni vidět trochu jinak. Celou sezonu i to, že jsme ve vyrovnaných soubojích s prvoligovým soupeřem nepropadli,“ zdůraznil trenér MFK Jan Kameník a důvod vyřazení vyjádřil velestručně: „Hodnocení zápasu je vlastně krátké. Prostě jsme nestihli dál gól, který jsme potřebovali.“

V detailnějším rozboru utkání viděl i jiné zádrhely, a to i ve vlastních řadách a připustil, že taktovku v odvetě drželi v rukou hosté.

„Byl to taktický boj, hrálo se o hodně, o první ligu. Z toho oba týmy vycházely a asi se dalo těžko očekávat, že to v odvetě bude otevřený fotbal jako ve Zlíně. Zlín se z toho zápasu poučil, tedy že dokážeme být nebezpeční a tentokrát si to trochu líp pohlídal. Naopak nám něco scházelo. V ofenzivě jsme nebyli tak kvalitní, jako v utkání ve Zlíně. Chyběl pohyb, ale taky nám míče odskakovaly a nebyli jsme přesní ve finální fázi. Potřebovali jsme tam o jeden dotek navíc. Netrefovali jsme hráče v meziprostorech a docela dost lacině jsme o balóny přicházeli,“ viděl vyškovský lodivod.

Co se týká v sezoně tak často kriticky probírané defenzívy, tam naopak prakticky žádné výtky neměl.

„Zlín jsme až na jednu, možná dvě situace, extra do ničeho nepustili, což byl samozřejmě cíl. Tedy nedostat branku a věřili jsme, že v ofenzivě nějaké to okénko ve zlínské obraně najdeme. Ale nakonec tam bylo jen pár náznaků. Asi největší příležitost měl Beny (Bienvenue Kanakimana, pozn. red.), který tam dostal míč po nějakém pádu hráče Zlína a šel někde z boku na bránu. Bohužel mu to skočilo a řekl bych, že tohle byl obraz naší ofenzívy po celou dobu utkání. Nevytvořili jsme si žádné rohové kopy málo autů, nějaký tlak. Zlín bránil z hlubokého bloku a my jsme tam hodně těžko nacházeli cestu a spíš to bylo o našich nepřesnostech. Takže bohužel jsme to utkání nedokázali přivést do vítězného konce, nebo aby se aspoň prodlužovalo a měli ještě o co hrát,“ přidal Kameník další poznatky.

Je nasnadě, že zlínskou taktiku ovlivnil výsledek prvního zápasu. Hostům stačila remíza a „železná“ logika, že když gól nedostanou, nemusí ani žádný dát. Velezkušený Trenér Pavel Vrba tak naordinoval zajištěnou obranu s čekáním na rychlý protiútok. Před pokutovým územím ševců se většinu pohybovalo osm hráčů, což překonat byl pro domácí neřešitelný problém.

Nejvyšší fotbalová soutěž zůstane ve Zlíně. Vyškovu nepomohla rekordní návštěva

„Nebyl tam hráč, který by víceméně vytvořil překvapivý moment, nebo aspoň míč udržel, nebo se pokusil přejít soupeře jeden na jednoho, aby nám tam vzniklo přečíslení, někde nějaké okénko nebo díra, do které bychom mohli nějaký ten balón prostrčit. Nebyl náš taktický záměr, být pasivní a čekat na šanci, ale naopak být aktivní, jenže Zlín nás k tomu svým defenzivním postavením a přístupem přinutil,“ zopakoval Kameník.

Do domácí odvety Vyškov šel s jednobrankovým mankem z prvního utkání ve Zlíně a z celkového pohledu na barážové dvojutkání to určitě byl rozhodující fakt.

„Musíme podívat také o tři dny dozadu. Já bych řekl, že možná to utkání ve Zlíně bylo rozhodující. Neproměnili jsme tam šance, které jsme určitě měli, nedali jsme gól a nedohráli ten výsledek třeba do nerozhodného stavu, popřípadě, že bychom zvítězili. Obrázek odvety by byl úplně jiný a možná bychom byli v úplně opačné situaci a útočit by musel Zlín. A my bychom pak mohli chodit do rychlých protiútoků. Takže tohle utkání je třeba brát v kontextu s tím zlínským,“ upozornil ještě stále nový trenér MFK.

Je jasné že Zlín, coby prvoligový tým měl v baráži přece jen určitou výhodu. Ve Vyškově zdaleka nejsou profi podmínky tak daleko, jako mají „ševci“. Jde i o trénovanost, více zápasů s těžkými soupeři, větší zkušenost se zápasy, ve kterých jde o všechno nebo o hodně. A také obecné individuální hráčské zkušenosti. To vše bylo na straně soupeře Vyškovanů, ale v téhle oblasti Kameník nechce hledat nějaké „alibi.“

„Ano, je možné, že Zlín na je takovou zátěž přece jen zvyklý víc, a v celkové profesionalizaci je určitě o něco dál než my. Na druhou stranu dobře trénovaný hráč i druhé ligy, by měl zvládnout hrát zápasy ob tři dny. My jsme dneska nevypadali úplně dobře pohybově a možná na nás opravdu dopadla tíha celé té sezony, protože jsme to tady tlačili všech těch třicet kol. Já jsem u toho byl až v závěru a prostě na ty hráče ta únava mohla přirozeně dopadnout. Ale celkově to vidím tak, že pokud bychom s prvoligovým týmem prohráli 0:3 tam a 0:2 doma, tak bychom museli prostě říct, že soupeř byl lepší a zaslouží si první ligu více než my. Ale my jsme tu baráž ztratili víceméně jednou individuální chybou a neproměněním vlastních vyložených brankových šancí ve Zlíně. Takže bezprostředně samozřejmě převládá zklamání, ale možná s odstupem času to budeme všichni vidět trochu jinak,“ zdůraznil šéf vyškovské lavičky.

Po prvním utkání ve Zlíně se trenér Trinity Pavel Vrba vyjádřil v tom duchu, že by si z vyškovského kádru vybral pro první ligu možná i čtyři fotbalisty. Takže se nelze divit, že ihned po utkání se v nejen ochozech drnovického stadionu diskutovalo a polemizovalo o tom, jak bude vypadat mužstvo pro příští sezonu. Kdo odejde a jestli tým bude schoný opět bojovat o nejvyšší soutěž. I Kameník podobné dotazy dostal, ale zcela logicky na ně pár minut po závěrečném hvizdu baráže konkrétní odpověď mít nemohl.

„Určitě to bude to předmětem dalšího jednání ve vedení klubu. Já teď nedokážu odpovědět, to je věc majitele a vedení klubu. Před garáží jsme se o tom vůbec nebavili a soustředili jsme se pouze na tohle dvojutkání, abychom měli čistou hlavu. Co se začne dít od pondělí, to uvidíme. Obecně mohu říct jen, že každá razantnější výměna v kádru znamená, víc práce a víc trpělivosti, větší úsilí při zabudovávání nových hráčů a zvykání si víceméně, jak já na hráče, tak oni na mě. Takže všechno se bude odvíjet od toho, k jakým pohybům konkrétně dojde. Jestli budeme schopni přivézt hráče, aby měli podobnou kvalitu, jako ti odchozí. To znamená například, pokud nám odejdou nějaké góly, tedy góloví hráči, nebo hráči, kteří jsou stěžejní do defenzívy, tak je budeme muset adekvátně nahradit. Ještě jednou říkám, bude otázka jakou dokážeme přivézt kvalitu. V našich možnostech je samozřejmě ty hráče zlepšit, ale neuděláme z nich TOP fotbalisty během jednoho přípravného období,“ mohl jen jednačtyřicetiletý trenér jen naznačit.