K památnému utkání mezi Argentinou a Anglií, které skončilo výsledkem 2:1, došlo na mistrovství světa 1986 v Mexiku. V 51. minutě zápasu Maradona nejprve pomocí "Boží ruky" překonal anglického gólmana Petra Shiltona, aby o čtyři minuty později vsítil další gól. A to po sólovém úniku přes polovinu hřiště.

"Dotyk ruky jsem neviděl, ale měl jsem pochybnosti. Z fotek je jasné, že to byla ruka. Tehdy jsem ale popošel stranou, abych se poradil se svým bulharským asistentem Bogdanem Dočevem. Když i on řekl, že by gól měl platit, uznal jsem ho," popsal celou situaci pro agenturu AFP Alí bin Násir, který čtvrtfinálový zápas rozhodoval.

Vysoké hodnocení

Nasír, který již oslavil 76 let, se domnívá, že jej FIFA v minulosti ráda využívala ve vypjatých zápasech. Důkazem je podle něj i skutečnost, že za vzpomínány zápas dostal vysoké hodnocení 9,4. "Udělal jsem vše, co jsem musel, ale stále tam panoval zmatek. Dočev mi později přiznal, že v souboji viděl dvě ruce, a nebyl si jist, jestli patřili Maradonovi nebo Shiltonovi," dodává.

Zdroj: Youtube

I když platnost prvního gólu dnes sám zpochybňuje, o tom druhém mluví jako o "mistrovském dílu". Maradona totiž unikl šesti hráčům Anglie a sólo přes polovinu hřiště zakončil gólem do prázdné brány, který později FIFA vyhlásila brankou století.

"Byl jsem připraven odpískat faul, čekal jsem jen na to, kdy ho složí k zemi. Nakonec mu to však vyšlo a já jsem velmi pyšný, že jsem toho mohl být součástí," vrací se Násir k "momentu Maradonovy geniality".

Zdroj: Youtube

Jednalo se navíc o vítězný gól. Argentina slavně postoupila do semifinále a po výhrách 2:0 nad Belgií a 3:2 nad Německem ovládla celý šampionát.

Setkání po letech

Někdejšího hráče a rozhodčího svedl osud dohromady i o 29 let později. Tehdy fenomenální Argentinec kvůli natáčení reklamy zavítal do Tunisu a při té příležitosti věnoval Násirovi tričko s nápisem "Mému věčnému příteli Alimu".

Není proto divu, že Alí bin Násir dnes na Maradonu vzpomíná jen v dobrém. "Řekl jsem mu, že tehdy nevyhrála Argentina, ale on, Maradona," říká Násir a uzavírá: "Byl to génius, opravdová legenda. Coby rozhodčí jsem nemohl ani na vteřinu polevit v pozornosti, pokud byl zrovna na pažitu. Byl totiž schopen všeho."