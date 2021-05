Jak Garrix, tak Bono jsou zapálenými fotbalovými fanoušky. „Hudba je moje vášeň, ale také jsem velkým fotbalovým příznivcem. Je to pro mě speciální okamžik, když mohu vytvořit oficiální píseň pro největší Euro v historii,“ prozradil nadšený čtyřiadvacetiletý DJ.

Pokud jde o slavnou irskou kapelu, není třeba ji dlouze představovat. Miliony prodaných alb po celém světě, historické písně atakující přední příčky hitparád. Avšak ani U2 nejsou ve světě fotbalu cizí. Jejich hymna „Krásný den“ z roku 2000 je dodnes pravidelně používána jako znělka či doprovod fotbalových pořadů v britské televizi. V jednu dobu dokonce sloužila jako znělka anglické Premiership.

Také Garrix už se výrazně zapsal do světa sportu. K dráze za mixovacím pultem ho přivedlo vystoupení DJ Tiesta na olympiádě v roce 2004. Před třemi lety na zimních hrách v Pchjongčchangu už sám hudebně doprovázel závěrečný ceremoniál. Dnes je z něj hvězda světového formátu.

„Martin zbožňuje fotbal, takže Euro pro něj byla obří příležitost. Při hledání spolupracovníků se zaměřil na absolutní špičku. Strávil měsíce nad tím, aby byla skladba dokonalá, a jakmile se připojili Bono a The Edge, dosáhlo vše nového vrcholu,“ uvedl deník The Sun.

Historie pamatuje hned několik slavných písní, které se více či méně zapsaly do povědomí fotbalových fanoušků i široké veřejnosti. Na skladbách se podílela známá jména, například zpěvák Enrique Iglesias, diskžokej David Guetta nebo hudebnice Nelly Furtado.

Níže najdete chronologicky seřazené všechy hity evropských šampionátů.

Euro 2016

David Guetta ft. Zara Larsson – This one’s for you

Zdroj: Youtube

Euro 2012

Oceana – Endless Summer

Zdroj: Youtube

Euro 2008

Enrique Iglesias – Can you hear me?

Zdroj: Youtube

Euro 2004

Nelly Furtado – Forca

Zdroj: Youtube

Euro 2000

E-Type – Campione 2000

Zdroj: Youtube

Euro 1996

Simply Red – We’re in this together

Zdroj: Youtube