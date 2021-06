„Byl jsem rád, že byl ve Slavii. Už to bylo výborné. Slavia je u nás špička, zázemím, vybavením i strategií. Ale Premier League, to je nejvíc. Výše už dosáhnout nejde,“ řekl pro Deník Vladimír Coufal starší.

West Ham se dlouho držel nahoře, definitivní pojistku Evropské ligy ale získal až v závěru sezony. „Sledoval jsem to. A nejen já. Scházeli jsme se s chlapy u nás v Ludgeřovicích. Koupili jsme piva, manželky nachystaly občerstvení a koukali jsme na to společně,“ vykládal Coufal starší.

Zápasy Kladivářů prožíval. „Mám tam syna, vždy jsem byl nervózní. Taky jsem si zanadával,” pousmál se.

West Ham skončil nakonec šestý, ovšem na třetí Liverpool ztratil jen čtyři body. Tabulka Premier League byla nesmírně vyrovnaná, Coufal a spol. byli dokonce ve hře o Ligu mistrů. „Škoda, že nevyšla. Ale na druhé straně, buďme nohama na zemi. Evropská liga bude super,” podotkl otec českého reprezentačního obránce.

Pokud by ve světě panovaly normální podmínky, Coufal starší by jel svého syna podpořit přímo do Londýna, takto mu ale musel fandit jen na dálku. „Po posledním zápase jsem mu řekl, že je fantastické, čeho dosáhli. Je to vážně velký úspěch,” prohlásil.

Myšlenky na přestupy i Euro

Právě Coufal, ale třeba i Tomáš Souček mají lví podíl na tom, že se West Ham dostal tam, kde nyní je. „Není to však jen o nich, fotbal je kolektivní hra. Oni ale tým strhli svou morálkou a přinesli tam jinou mentalitu. Sedla si sestava, mělo to zápal,” pokračoval Coufal starší.

Je však otázka, zda oba čeští hráči ve West Hamu zůstanou, hlavně o Součka je totiž na přestupovém trhu velký zájem. „Byl bych rád, kdyby spolu byli ještě aspoň rok. Třeba by dosáhli ještě trochu výš. Pokud udrží tým, mají hodně dobře nakročeno, ovšem anglická liga je pořádně našlapaná,” zdůraznil Vladimír Coufal starší, který se v příštím ročníku chystá sledovat Premier League na vlastní oči.



To už by v akci mohly být i další, českým fanouškům dobře známé tváře. V souvislosti s West Hamem se totiž píše o přestupech Ondřeje Koláře, Abdallaha Simy nebo Adama Hložka.

„Mluví se o tom, ale uvěříte tomu až v době, kdy je podepsaná smlouva. Až ve chvíli, kdy na sobě máte dres, tak si to všechno uvědomíte,” dodal Coufal starší.

Jeden z vrcholů sezony je za námi, už v červnu ale odstartuje EURO, na němž bude hrát i český tým. „Máme neskutečně těžkou skupinu. Asi nejtěžší, co tam je. Pokud postoupíme, bude to velký úspěch. Vyjít to může, ale musí se všechno sejít,” uzavřel Vladimír Coufal starší, který už vyhlíží boje s Anglií, Skotskem a Chorvatskem.