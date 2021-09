Za své výkony v minulém ročníku, v němž si „Kladiváři“ vybojovali účast v pohárové Evropě, byl totiž oceněn nejlepším klubovým hráčem sezony. A právě před zápasem proti Leicesteru pak převzal trofej pro vítěze ankety.

„Ještě teď mi běhá mráz po zádech,“ přiznal 26letý rodák z Havlíčkova Brodu den po utkání na Twitteru.

Even now, I still have chills up my spine. #hammeroftheyear