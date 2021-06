Přesto ještě mohou změny nastat. Dořešen není „rasistický“ případ Ondřeje Kúdely, lehce zdravotně indisponovaní jsou slávista Tomáš Holeš a sparťan Ondřej Čelůstka. Každopádně je jisté, že v nominaci nebudou zranění Lukáš Provod, David Hovorka, Václav Černý ani Tomáš Petrášek.

„Trenér ví, že se něco takového může stát. Nějaký čas mu to je líto, ale pak musí jít dál, hledat alternativy,“ vysvětluje Šilhavý.

Skotsko, náš soupeř v základní skupině, představilo svou nominaci na #EURO2020 ?



Těšíme se na vzájemný zápas, @ScotlandNT ???????? https://t.co/2pL8oi7GPr — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 20, 2021

Euro se blíží. Už jste nervózní?

Zatím to není nikterak strašné, spíš to přijde, až se budou blížit zápasy.

Přibývá vám práce?

Doteď to bylo o sledování hráčů, dělaly se analýzy, komunikujeme s nimi. Diskutujeme o zápasech, co jsme viděli, o strategii, kterou si určíme. V úterý přijde nominační tiskovka, to bude takový mezník.

Proč?

Už bude jasné, kdo pojede, padnou ta jména. Budeme to mít za sebou, budeme pracovat s těmi nominovanými. Za pět dnů odjedeme na kemp, kde se budeme připravovat.

Jak vypadají vaše porady? Píšete si nějaké lístky jako třeba hokejový trenér Vladimír Růžička?

Lístky ne. (usměje se) Když se scházíme na Strahově, komunikujeme o nominaci. Teď se to samozřejmě stupňuje. Jinak po víkendech konfrontujeme naše názory na zápasy, které jsme viděli, postřehy o hráčích. Teď se věnujeme také analýze soupeřů, kteří nás čekají během kempu nebo i na samotném mistrovství. Pustíme si připravený materiál a jedeme.

O kolik se ve vaší hlavě ještě hraje míst?

Myslím, že v kostce to máme dané. Možná je tam jedno jméno, ano, ne.

Řešíte nominaci i mimo pracovní čas?

Máme skupiny na Whats Appu, jednu trenérskou, druhou, v níž je celý realizační tým. Tam si sdělujeme informace. Manažer Libor Sionko nám říká, jaké schůzky jsou dojednané a tak dále.

Kdo komunikuje s hráči?

Většinou já nebo asistent Jirka Chytrý, s gólmany Milan Veselý. Snažíme se komunikovat hodně i kvůli téhle době.

Je jiná, že?

Dřív jsme za nimi pravidelně jezdili. Podívali jsme se na zápas, po něm jsme si dali kafe nebo večeři. To bylo dobré. Teď se volá, kontakt musíme udržovat.

Nominace byla kvůli covidu rozšířena o tři hráče na dvacet šest jmen. Vítáte to?

Myslím, že pro všechny trenéry je to dobré zjištění. V dnešní době se může cokoli stát.



Hovorka s Černým jsou zranění už od podzimu. Teď přibyli Provod s Petráškem. Mrzí vás to hodně?

Tomáš Petrášek s námi byl jednou na Kypru a udělal na mě velký dojem. Dobrej, upřímnej kluk. Fyzicky vybavený, dvoumetrový chlapák. Byl pro nás možnost, bohužel se zranil s kolenem.

Provod, jenž si přetrhl vaz v koleně, měl místo jisté, že?

Pro nás je to velká ztráta a pro něj osobní tragédie. Byl na vrcholu, stalo se to v nejnevhodnějším okamžiku. Hrál skvěle, byl součást základní sestavy.

Myslel jste během jara na to, že se něco takového může stát? Bývá to běžné.

Vím, to je prostě fotbal. Lukáš má kolem sebe dobré lidi, je to inteligentní kluk. Za rok bude určitě zase hrát a pojede s námi třeba na mistrovství světa do Kataru. Já jako trenér se na takovou situaci připravit nemůžu, to nejde. Máme nějaké portfolio hráčů a musíme přemýšlet, co dál.

Je to složité?

Někdy se zraní hráč, který má čtyři konkurenty. Lukáš u nás nastupoval na křídle a tam to není úplně takové…

Ještě je tu Ondřej Kúdela. V úterý má odvolací řízení. Pokud mu trest za údajný rasistický útok zůstane a bude se mu snižovat jen v případě, že bude v nominaci na Euro, vezmete ho?

Pořád ještě nevíme, jak to bude. Ještě pořád žije naděje, že by to mohlo dopadnout pozitivně. Počkáme až do poslední možnosti, na to finále.

Slavia dala reprezentantům dovolenou. Nevyužije je v posledních ligových kolech. Je to správné?

Slavia si to může dovolit, protože vyhrála s předstihem ligu i pohár. My jsme kvitovali, že to udělali, ale myslím, že to je výhodné i pro klub.

V čem?

Kluci přijedou z Eura a hned se budou muset zapojit do přípravy, brzy se hraje kvalifikace Ligy mistrů. Bylo i v jejich zájmu, aby si hráči odpočinuli.

Mají šanci někteří mladí hráči? David Zima s Adamem Hložkem jsou, předpokládám, jasní.

Michal Sadílek už s námi byl, bohužel se zranil mladý Krejčí ze Sparty, toho jsme měli v merku. Ale brát někoho, aby se jen obouchal? Je to přece jen mistrovství Evropy… Adam Karabec ze Sparty vypadá výborně, postupně se tam dostane, ale teď ne.

Kdo ve vašich očích udělal z mladých největší progres?

Ta dvě jména, Zima s Hložkem, jsou jasná. Mladý Krejčí má dobře našlápnuto, Karabce jsem zmiňoval. Jednou jsme měli v náhradnících Ondřeje Lingra ze Slavie, ale jinak v jednadvacítce nevidím nikoho, kdo by výrazně vyskočil.

Vezmete na soustředění více hráčů než šestadvacet?

Ne, ne, to jsem nikdy neměl moc rád, když jsem byl u reprezentace jako asistent. Ani pro trenéra to nebylo jednoduché, nebylo mu do řeči, když někomu musel oznámit: Končíš, jedeš domů.

PROGRAM REPREZENTACE



25. května: Nominační tisková konference.

31. května: Odjezd na soustředění do Jižního Tyrolska.

4. června: Přípravný duel s Itálií v Boloni.

6. června: Návrat ze soustředění.

8. června: Příprava proti Albánii v Praze.

9. června: Odlet na mistrovství Evropy.

14. června: Skotsko v Glasgow.

18. června: Chorvatsko

v Glasgow.

22. června: Anglie v Londýně.

Jako před Eurem 2000. Tehdy na poslední chvíli vypadli Ivo Ulich, Radek Černý, Pavel Verbíř, Miroslav Baranek a René Wagner.

Ano, vzpomínám. Ti to obrečeli…

Na Euru se bude moci pětkrát střídat. Zamlouvá se vám toto covidové pravidlo?

Kvůli pandemii byl záběr týmů a hráčů enormní. Zápasy jdou v rychlém sledu. Nedávno si stěžoval trenér Manchesteru United Solskjaer, že hrají pět utkání za deset dnů. Myslím, že to je namístě.

Nemění tato možnost maličko fotbal? Trenér může více zasáhnout do hry.

To ano, to určitě, protože teď jste vyčerpal třeba dvě střídání, a to poslední jste si nechával na konec. Takhle máte víc možností.

Po Kúdelově kauze nejsou Češi ve Skotsku příliš populární. Může být prostředí nepříjemné?

Bezpečnostní manažer navýšil počet lidí, co s námi pojedou, ale nemyslím, že je to tak horké jako dřív. Možná budou nějaké pokřiky, ale nemám pocit, že bychom se měli bát.