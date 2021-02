„Tři body jsou velice cenné. Dlouho jsme nevyhráli a už jsme to potřebovali,“ prohlásil záložník, který branku ještě okořenil oslavou ve stylu Cristiana Ronalda.

Jaký byl pro vás zápas s Opavou ze hřiště?

Bylo to hodně nahoru a dolů. Ve všech prostorech jsme hráli jeden na jednoho, takže dost na riziko. Dostali jsme se do vedení a pak dali i druhý gól. Na začátku druhého poločasu jsme si to měli určitě víc pohlídat. Udělali jsme tam zbytečný faul a dostali gól z penalty. Naštěstí jsme pak přidali dva góly, takže jsme to dotáhli do vítězného konce.

Jak vám chutná první ligový gól?

Paráda. Jsem za něj moc rád. Klasicky jsem ho dal zase hlavou. Nevím, čím to je, ale své první góly dávám skoro vždycky takhle.

Počítal jste celou dobu s tím, že by se míč mohl takhle odrazit a vy budete hlavičkovat do odkryté branky?

Myslím, že ten odraz byl hodně náhoda. Michal Vepřek to chtěl doklepávat do brány, ale od gólmana se to odrazilo do vzduchu. Já jsem byl nejblíž, takže jsem se odrazil a nakonec se mi to podařilo doklepnout. Ten míč se odrazil docela vysoko, takže letěl dlouho. Musel jsem hlavně dobře načasovat výskok, aby mi to z hlavy nikdo nevzal.

Gól jste slavil jako Ronaldo. To děláte vždy?

Spíš jen tak blbnu. Když běžím k praporku, tak vymýšlím, co zrovna udělám. Dneska to byl Ronaldo, příště to zase může být někdo úplně jiný.

Prsty jste měl i ve druhé brance Pabla Gonzáleze…

Dlouhý míč se odrazil mezi mě a proti hráče. Prodloužil jsem to kolenem na Mojmu Chytila, ten to posunul na Pabla, který dal krásný gól.

Neměl jste po inkasované brance obavy, že už je to zase tady a náskok i proti deseti můžete ztratit?

Určitě jsme obavy měli. Když dostanete kontaktní gól, tak je to hodně o hlavě. Myslím si, že i v těch předchozích zápasech, když jsme dostávali góly v závěru, tak už to bylo o tom, že jsme na to mysleli. Důležité bylo, že jsme na to dobře zareagovali. Říkali jsme si, že musíme jet prostě dál. Docela rychle jsme dali dva góly.

Pomůže vám dnešní první vstřelený gól do základní sestavy pravidelně?

Záleží to na trenérovi. Já doufám, že jo. Musíme se teď nachystat na Mladou Boleslav, když mě tam trenér dá, tak budu jenom rád. Vždycky potřebujete i trochu štěstí, které se mě drží. Připravený se cítím být dobře. Makám na sobě. Troufal bych si na to.

Neříkal jste si, že jste mohl příležitost dostat už dřív?

Pro mladší hráče je to těžké dostat se do hry. Nějaká šance tam byla, trenér ale počkal se základem až na dnešek. Já na to nemůžu říct ani půl slova. Jsem jen rád, že jsem šanci dostal a že se to teď bude opakovat co nejvíckrát.

Dnes jste nastoupil z levé strany. Jak vám to vyhovovalo?

Měl jsem se držet co nevíc u Martina Nešpora a hledat si odražené míče. Buď chodit za něj, když to prodlouží a nebo si naopak odskočit pod něj a sebrat to. Myslím si, že se nám to i dařilo. Byli jsme z toho nebezpeční.

Berete to tak, že po odchodu Šimona Falty právě tady může být volné místo?

Šimon byl základní stavební kámen a hrál skoro všechny zápasy. Teď se jedno místo uvolnilo. Naskočil jsem tam teď já, to je super.