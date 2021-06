České fanoušky však zajímala zejména bitva o Evropskou ligu. West Ham s českými hvězdami měl před dnešním duelem se Southamptonem jeden jediný úkol: vyhrát. Spanilá jízda za základní skupinou Ligy mistrů nevyšla, nyní už nebylo cesty zpět.

Jenže Kladiváři předvedli doslova suverénní jízdu, svého soupeře deklasovali 3:0 a mohli slavit senzační postup. „Dnes jsme neodehráli zrovna nejlepší utkání, ale výkon nebyl tak důležitý. Máme výhru, máme postup,“ nadšeně jásal kouč Moyes.

U druhého gólu navíc asistoval Vladimír Coufal, který přízemním centrem z pravé strany našel Fornalse a poslal West Ham do definitivního trháku. Výjimečné zápisné. V této sezoně se český zadák blýskl již sedmi nahrávkami, což z něj dělá druhého nejlépe přihrávajícího obránce celé soutěže.

Suma sumárum, Hammers zažívají životní sezonu plnou rekordů. Historický zisk 65 bodů, kvalifikace do pohárové Evropy a plno individuálních ocenění.

V defenzívě se blýskli zejména čeští exslávisté, jenž vnesli do hry West Hamu jedinečný prvek. Síla, bojovnost, emoce. Tyto atributy zdobily letos nezastavitelnou mašinu z východního Londýna.

„Z West Hamu mám velkou radost. Vím, jak moc na tom klukům záleželo,“ gratuloval jejich bývalý lodivod Jindřich Trpišovský. Pod ním český obránce za pět let vyrostl v jedinečného hráče a v Anglii jen potvrdil, co se pod jeho křídly naučil. „Mám velkou radost a doufám, že potkají nějaký český tým,“ dodal s úsměvem.

The hardest season in my entire career but also one of the best seasons of my career. Thank you to everyone who helped and were a part of me. I'm really proud to be part of a team like West Ham and a squad we created in the changing room !!! #coyi