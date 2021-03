Není v pětatřiceti moc brzo to zabalit?

Hlavní důvod, proč jsem v krajském přeboru skončil, byl zdravotní. Už delší dobu mě trápily bolavé achilovky. K tomu se nabalily nějaké osobní věci, dělám větší stavební rekonstrukci, takže jsem v tom začal tak trochu lítat.

Bylo to těžké rozhodování?

Jak se to vezme. Motivaci bych si asi zase našel, ale když vás furt něco otravuje, tak už to přestává bavit. Takže jsem se rozhodl si občas, když mně to vyjde a oni mě postaví, tak si zahrát za béčko. Tam se netrénuje tak často a co si budeme říkat, ani ta zátěž v zápasech není taková, jako v krajském přeboru.

Jak vás přijal okresní přebor?

Jejda, hned v prvním utkání jsem byl vyloučený. Jasně, za řeči. (úsměv) Ale nevím, nevím… Bylo to takové na hraně a určitě ten trest nebyl adekvátní. Ale respektuju to. Po trestu jsem pak už odehrál všechny zápasy do přerušení soutěže. Bylo jich pět nebo šest.

A co soupeři? Měli respekt nebo vás, jako hráče z vyšší třídy, brousili víc, než jiné vaše spoluhráče?

Ne, ne. Nepotkal jsem se s nikým, kdo by na mě byl nějak nasazený nebo dokonce sprostý. To ne. Spoustu kluků znám osobně a dlouho, takže v tomto žádný problém nebyl.

Plní okresní přebor vaše představy o pohodovém fotbálku?

Určitě. Přišel jsem se hlavně fotbalem bavit, a to se plnilo. A má to tu výhodu, že když se ozve nějaké to zranění, tak nemusíte jít na plac, nikdo to po vás nechce. Já jsem se opravdu v těch posledních zápasech krajského přeboru spíš trápil. Některé jsem dokonce odehrál pod práškama, jinak by to nešlo. Takhle jsem už působit prostě nechtěl.

Takže rozhodnutí je definitivní, áčko je minulost?

Ano. Navíc teď se nehraje a nedělá se vůbec nic. Žádné tréninky nejsou. Já bych se už těžko dostával do kondice a formy odpovídající krajskému přeboru.

Když se vlastně teď už tak trochu ohlížíte za svou aktivní kariérou, na které období zavzpomínáte nejraději, nebo které bylo takové to neplodnější?

Asi nejlepší to bylo na těch výběrech. Tedy když jsem hrál za české národní mužstvo na mistrovstvích Evropy amatérů. (Region's Cup, mistrovství Evropy fotbalistů bez profesionální smlouvy, pozn. red.) Tehdy jsme s Rousínovem hrávali stabilně kolem třetího až pátého místa v krajském přeboru, a to mě nominovalo do výběru Jihomoravského kraje, který byl pověřen tou reprezentací republiky. V Srbsku jsme to vyhráli a v Irsku jsme byli, tuším, pátí nebo šestí. To asi bylo to nejplodnější období, v krajském přeboru i ty dva roky v těch výběrech.

V klubu jste si vzal na starost přípravky, to je taky (nejen) časově náročný závazek…

Vidíte, to je druhý hlavní důvod, proč už nechci hrát za áčko. Mám tam osmiletého syna a klukům se chci věnovat naplno. To už s tréninky áčka a tím ostatním doma a v zaměstnání prostě skloubit nešlo. Ale prioritní opravdu byly ty zdravotní potíže.

Jak vypadá ta vaše přípravka?

Vedeme ji s Petrem Doleželem a máme tam nějakých patnáct šestnáct kluků. Trénujeme, vlastně přesněji trénovali jsme, dvakrát týdně a v pátek bývaly zápasy. Bohužel teď, mám dojem, že už od října, neděláme vůbec nic, haly jsou zavřené, společné tréninky zakázané.

Odborníci prorokují, že to bude mít na vztah dětí ke sportu neblahé následky. Dá se s tím něco dělat?

Teď bohužel ne, až se uvolní vládní opatření pak ano. Určitě se to nějak projeví a možná si některé děti opravdu najdou jiného koníčka. Napadá mě třeba kolo, jezdit se dá i teď a možná u toho někdo zůstane. Chci věřit, že u nás jich tolik nebude. Měli jsme poměrně dost kluků a byli šikovní, takže doufám že nám tento počet zůstane.

Je trénování přípravky vaším startem k trenérské, případně funkcionářské dráze?

Nad tím jsem ještě vůbec nepřemýšlel. Zatím zůstanu u přípravky, kde mě to baví. Navíc teď, jak jsem naznačil, mám i dost jiných starostí, takže když najdu nějaký volný čas, tak to bude pro béčko, za které bych si ještě párkrát zahrát chtěl…

Co říkáte na podzimní výsledky áčka?

Nezačali moc dobře, ale pak se to zlepšilo a možná je škoda, že soutěž byla přerušená. Ty špatné starty nás provázejí u několik posledních sezon. Zkraje jsme vždycky poztráceli mnoho bodů a pak to doháněli. Tedy nic nového. Navíc to má asi logický důvod. Přišlo spoustu nových kluků a ono přece jen nějaký čas trvá, než si to všechno k sobě sedne. Samozřejmě áčko sleduju a klukům moc fandím.