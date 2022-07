„Bylo to podobné jako se Zlínem. První poločas jsme na to byli herně velmi dobře a nepouštěli jsme domácí do nějakých nebezpečných situací. Spíše jsme to byli my, kdo si vytvořil dvě největší šance. Dvakrát jsme byli sami na penaltě, když oni špatně sehráli ofsajd systém. Jenže Dani Lual a Kratochvíla neproměnili. Soupeř měl jednu zajímavou akci hned v první minutě, kdy se nedomluvili naši stopeři, ale netrefili bránu. Kdybychom po poločasu vedli, asi by to více odpovídalo dění na hřišti,“ komentoval první část trenér Vyškovanů Jan Trousil, který nevyužil možnost poslat na hřiště do obou poločasů dvě samostatné jedenáctky.

Přípravný zápas:

1. FC Slovácko

– MFK Vyškov 2:0

Poločas: 0:0. Branky: 46. Doski, 68. Kozák. Rozhodčí: Batík – Podaný, Dohnálek. Diváků: 600.

Slovácko: Borek (46. Fryšták) – Kalabiška (35. Šimko), Hofmann, Kadlec (46. Srubek), Daníček, Doski, Havlík (61. Juroška), Trávnik (61. Levin), Kohút (46. Brandner), Sinyavskiy (46. Holzer), Vecheta (46. Kozák). Trenér: Martin Svědík.

Vyškov: Kinský – Oulehla, Fofana, Matys, Ilko – Dani Lual (65. Lacík), Weber (46. Vintr), Krška (65. Krška), Moučka, Alexis (46. Zeronik) – Kratochvíla (70. Kanakimana). Trenér: Jan Trousil.

Tu úvodní šanci Slovácka měl Sinyavskiy. S výrazně lepším efektem domácí začali druhou půli. Po centru z pravé strany pálil přesně k tyči Doski.

„Kluky jsme upozorňovali, jakým způsobem oni hrají, že mají fantastické náběhy obou dvou beků, že jeden centruje a druhý dává góly. V prvním poločase jsme to bránili velmi dobře, ve druhém jsme zaspali už při prvním nákopu na naši stranu a dostali jsme gól. Pak jsme měli deset minut, kdy nás dostali těžce pod tlak a pět minut z toho bylo doslova na ručník. Nejméně čtyřikrát jsme řešili nějaké ošemetné situace před brankou. Ale soupeř buď netrefil, nebo to chytil Kinský,“ přiznal vyškovský lodivod.

Ten velice kvitoval, že se jeho svěřenci z této mizérie dokázali dostat. Slovácko sice dalo po hezké akci druhý gól Kozákem, ale zápas se v podstatě vrátil do původních kolejí. Minimálně korigovat konečný stav mohli Kanakimana, který šel sám na branku, Vintr a Kratochvíla.

„Oproti loňskému roku, kdy jsme na Slovácko přijeli vyjukaní a jen čekali, co s námi udělají a kolik dostaneme gólů (v letní přípravě 2021 porážka 1:6, pozn. red.), tak teď jsme měli sekvence, kdy jsme udávali tempo hry. Akorát mě znova vadí, že jsme zase z jasných šancí nedali góly. Bohužel zatím v nich hráči selhávají,“ dodal Trousil.

„První poločas nám moc nevyšel, bylo to vidět na pohybu. Soupeř byl živelnější hlavně v osobních soubojích jeden na jednoho. Nakonec jsme první půlku zvládli uhrát s nulou. Druhý poločas už byl z naší strany lepší, ale i tak tam bylo spoustu nevynucených chyb. Kluci zápas odpracovali, ale bylo vidět, že jsou už čtvrtý týden v plné přípravě, to se na utkání hodně podepsalo,“ zhodnotil zápas asistent trenéra Martina Svědíka Josef Mucha.

Před druholigovým výkopem sehraje Vyškov ještě tři přípravná utkání s účastníky Moravskoslezské ligy. V sobotu v Uničově (10.30), ve středu 20. 7. ve Zbýšově s FK Hodonín a v sobotu 23. 7. se Znojmem v Drnovicích. Trousil nevylučuje, že v nich vyzkouší další nové hráče a věří, že se podaří získat alespoň jednoho vyloženě koncového fotbalistu.

„Celkově mám z toho, jak mužstvo pracuje a jak hrálo proti prvoligovým soupeřům, dobrý dojem. Tato parta má diametrálně jiný výraz než loňský tým v této fázi přípravy. Bohužel zatím nemáme toho koncáka, který by připravené šance úspěšně vyřešil. Hledáme dál a možná tento týden někdo přijde,“ naznačil vyškovský lodivod.