K odvážným plánům tehdy Vyškovští měli dost dobré důvody. V přípravných zápasech dosahovali výborných výsledků.

„Myslím si, že málokterý tým na naší úrovni dal přípravě tolik úsilí a kvality jako my. Na našich výkonech je to vidět. Jestli nám bude přát štěstí, vydrží zdraví, anebo se nestane něco nepředvídatelného, budeme hrát na špici,“ mj. před výkopem řekl trenér Jan Kopáček.

I. A třída – sk. B



Tabulka - celková:

7. Vyškov B 9 5 0 4 21:20 15

Doma:

7. Vyškov B 3 3 0 0 11:1 9

Venku:

7. Vyškov B 6 2 0 4 10:19 6

Bohužel, zmíněné zádrhely asi přivolal. Před uvedenou sérií se mužstvo skromně krčilo na jedenáctém místě tabulky s pouhými třemi body za jediné vítězství. Trenéra mrzí zejména porážky ve Velkých Pavlovicích a v Lednici.

„Špatný vstup si vysvětluji tím, že jsme měli mnoho zraněných hráčů. V dřívějších letech jsme taky byli zvyklí, že nám pomáhali hráči z áčka. Většinou to byli Vyškováci, nebo Afričané. Vyškováci už tam prakticky žádní nezbyli a i celkově jich bylo málo, proto nám nemohli pomáhat. Vyvinulo to tlak na naše hráče, kteří nebyli zdravotně v pořádku, a také nejspíš takovou kvalitu nemají. Ještě se k tomu v některých případech přidala špatná životospráva a špatný přístup k zápasům,“ shrnul hlavní důvody, proč tým tráví neplánovanou přestávku v soutěži až na sedmé příčce.

Mužstvo se postupně zvedalo a prospěly mu i příchody Martina Žočka a Jiřího Růžičky. O to víc kouče a i jeho svěřence štve, že se nyní nehraje.

„Zůstane-li kádr takový, jaký je, a všichni se uzdravíme, tak bude vše v pořádku. Tým může být silný, ale po zkušenostech z minulých let nechci nic zakřiknout a ve vytyčení jakýchkoliv cílů jsem velmi opatrný. Uvidíme, jak se nám podaří zimní příprava a v jaké budeme situaci. Já osobně chci porazit doma Veselí, ale i všechny ostatní soupeře a zabojovat venku. Pokusím se tým namotivovat ke kvalitní přípravě a zkusíme to. Nebude to lehké, už také proto, že v ostatních týmech například hráči dostávají peníze. U nás ne! Možná by nám nejvíce pomohlo sehnat nějakého sponzora,“ jen naznačil Kopáček.