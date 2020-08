Béčko MFK Vyškov zakončilo zápasovou část letní přípravy výhrou nad účastníkem krajského přeboru SK Líšeň B 2:0. Jasně tak dalo najevo, že jeho plány zopakovat loňský podzim, který vyhrálo, jsou reálné.

„Vyvrcholení přípravy nám vyšlo výborně. Oproti předchozímu utkání se zase objevili hráči, kteří výrazně vylepšili svůj výkon a musím zdůraznit, že to nebyl jen náhodně povedený zápas, ale sebevědomý a cílevědomý výsledek práce, kterou jsme všichni absolvovali. Kdybych měl vypíchnout jedno jméno, tak to bude Vadym Chubirka. Ten progres je opravdu velký. V zápase jsme proměnili tak pětadvacet procent z našich tutových šancí, výsledek mohl být o dost výraznější. Hráli jsme fyzicky náročný fotbal a jsme připraveni stejný výkon předvést v sobotu ve Veselí nad Moravou v prvním soutěžním utkání. V minulých letech se nám tam moc nedařilo, letos tam jedeme pro tři body. Ještě jedna důležitá a pozitivní zpráva je, že se k nám připojí Miloš Zbořil, který mohl jít na hostování do vyšší soutěže, ale je patriot a chce hrát s námi a pomoct nám vykopat krajský přebor,“ chválil spokojený trenér Jan Kopáček.

SK Líšeň B - MFK Vyškov B 0:2



Poločas: 0:1. Branky: Martin Lička (pen.), Josef Lička. Hráno v Blažovicích.

Vyškov B: Štěpán - Chubirka, Kameník, M. Lička, Neubauer - Račanský, Mach, Surala, Hudec (35. Jean) - Nitschneider, J. Lička. Trenér: Jan Kopáček.

Útočnou sílu týmu výrazně zvýšil Josef Lička, který se vrátil z Rousínova. Z Tatranu přišel i David Kameník, dále tým doplnili jmenovaný Miloš Zbořil, Martin Vymazal a jedná se o příchodu Martina Nitschsneidera z Bučovic, který hrál krajský přebor v Rousínově. Odešli jen Lukáš Rogožan a David Vitásek, oba do Sigmy Olomouc.

„K těm příchodům musím říct, že jsme se dost značně posílili. My jsme v podstatě žádnou aktivitu nevyvíjeli, kluci se nám nabídli sami, což nám udělalo velkou radost. Například Nitschsneider a Vymazal ještě nejsou dotažení do konce, ale jejich zájem hrát u nás je jednoznačný,“ poznamenal trenér ke změnám v kádru.

Na jaře cestu jeho mužstva do krajského přeboru zastavila koronavirová pandemie. Odhodlání postoupit to ale nenahlodalo.

„Naše cíle jsou jediné a správné, které může fotbalista mít. To znamená chtít vyhrát každý zápas. Myslím si, že málokterý tým na naší úrovni dal přípravě tolik úsilí a kvality jako my. Na našich výkonech je to vidět a bude tak tomu i do budoucna! Tlak na sebe si vytváříme vlastně sami, my sami chceme hrát nejlépe jak dovedeme. Fotbal bez tlaku je o ničem. Jestli nám bude přát štěstí, vydrží zdraví, anebo se nestane něco nepředvídatelného, budeme hrát na špici! Věřím našemu týmu, máme velkou sílu,“ zdůraznil Kopáček.

Skromnější cíle Bučovic vycházejí ze špatných výsledků přátelských zápasů, přičemž ke generálce ani nenastoupily. Po vyřazení z krajského poháru uprostřed týdne v Kyjově nesehnaly na víkend soupeře.

„To, že jsme o víkendu nehráli, mě mrzí. Příprava se nám nepovedla hlavně výsledkově. Tréninky probíhaly vcelku v pořádku. Scházelo se nás v průměru jedenáct, dvanáct. Bohužel v zápasech jsem neviděl větší zápal, vždyť se tak dlouho nic nehrálo. Musíme si o tom s klukama vážně popovídat. O záchraně nechci mluvit. Byl bych strašně rád, kdybychom se dali dohromady a hráli střed tabulky,“ vidí možnosti svého týmu reálně trenér Marek Pokorný.

Do týmu se měl z Rousínova vrátit Martin Nitschneider, ale nyní o něm Bučovice jednají s MFK Vyškov. Že chce odejít naznačil i Aleš Martínek a trenér nevyloučil ještě další možnou změnu. Naopak z Letonic se vrátil Dušan Svoboda a Pokorný si nejvíc cení příchodu Jana Hromka.

„Hrával druhou ligu, takže si od něho hodně slibuju, a to nejen na hřišti, ale i v kabině,“ upozornil trenér Bučovic.

Soutěž Bučovice rozehrají v neděli doma s Velkými Pavlovicemi.