Svitava krosu v Doubravicích nad Svitavou přálo počasí. Trať hlavního závodu měřila osm a půl kilometru a startovní listina mužů byla nabitá. V cíli byl s přehledem první Tomáš Navrátil (O.Němec.cz team) za 27:57 min. Druhý skončil Jan Kohut (Fénix sport Blansko) v čase 28:23. Třetí místo Tomáše Steinera je v této konkurenci skvělým zahájením závodní sezony. Běžel za 29:34 min.

POZVÁNKA



Běh Drahanskou vrchovinou (7,8 km), 33. ročník, sobota 12. června, start (10.30) i cíl v Olšanech – rybník nad obcí. Trať povede po lesní asfaltové cestě z Olšan směr tři Javory, tam je obrátka pro juniory, dál pak na rozcestí Kalečník, kde bude u kamenného obelisku obrátka a poběží odtud zpátky přes Tři javory do Olšan. Startují junioři a juniorky (3 km), muži a ženy podle kategorií. Závod je součástí okresního běžeckého seriálu Vyškovská běžecká tour.

Zatímco oba nejrychlejší muži byli v cíli víceméně spokojení, Tomáš Steiner se moc neusmíval. „Nemůžu se pořád dostat do tempa. Do třetího kilometru paráda, pak jsem se kousl a už jsem běžel sám až do cíle,“ komentoval svůj výkon.

Mezi ženami se tak velká konkurence nesešla. Zvítězila Táňa Kuchařová (Perun team - 39:07) před Lenkou Polachovou (OCA - 39:44) a nejstarší závodnicí ve startovním poli Marií Hynštovou (AK Drnovice – 42:31). Čtvrté místo mezi běžci nad šedesát let obsadil její oddílový kolega Zdeněk Smutný.

Na velmi rychlé desetikilometrové trati v Plzni Anežka Langhammerová své vítězství vydřela. Už na startu musela v „davu“ lidí na hodně kličkovat, samotný závod pak ztížila bouřka se silným větrem, který všem vháněl písek do očí, takže se moc rychle běžet nedalo. Proto je časem vítězky 43:16 velmi solidní.

Na těžkou „štaci“ se vydali manželé Alena a Petr Hénkovi. Lysohorský ultra trail patří mezi extrémní závody. V horách běžce čekalo 67 kilometrů se součtem převýšení 4100 metrů. Bohužel Petr Hének závod nedokončil, Alena Hénková ale zabojovala a celkově mezi ženami skončila osmá, v kategorii pátá.

Premiérový ročník měl běžecký závod Lahofer Run (8 km) v Dobšicích a první body do Znojemského běžeckého poháru z něj putují i do Drnovic. Silvie Divišová doběhla celkově mezi ženami na čtvrtém místě a ve své kategorii byla nejlepší. Náročná trať vedla mezi zdejšími vinicemi po silnici, po trávě i polních cestách, pořád nahoru a dolů.