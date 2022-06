Novotný před rokem vybojoval v ukrajinském Kyjevě stříbro na mistrovství světa do 23 let, teď si odbyl debut v reprezentačním A týmu a hned skóroval. Přitom mu je stále teprve dvacet let. „Moc jsem si zápas užil, je to obrovská čest dát gól za Českou republiku na takovém turnaji,“ radoval se.