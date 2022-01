„Ano, jediné, co mně dnes kazí dobrý dojem ze zápasu je výsledek. Myslím si, že jsme v prvním poločase byli lepší než Zbrojovka. I když jsme po chybě dostali brzy gól, kluci pak pokračovali v dobré hře a vyrovnali jsme. Měli jsme další dvě šance a ten první poločas byl velmi dobrý. Mohli jsme i odskočit do vedení,“ konstatoval po utkání.

MFK Vyškov

– Zbrojovka Brno 3:1

Poločas: 1:1. Branky: 23. Cabadaj (pen.) - 5., 85. a 89. Hladík. Diváci: 200. Hráno na umělém trávníku ve Fotbalovém centru Zbrojovky v Brněnských Ivanovicích.

Upřesněná sestava MFK – I. poločas: Spurný – Olšanský, Matys, Štěpánek, Oulehla – Dan Jambor, Moučka, Cabadaj, Lahodný, Lacík – Simr. II. poločas: Essele – Olšanský (70. Jaroš), Srubek, Štěpánek, Ilko - Dan Jambor, Cabadaj, Moučka (Burac), Lahodný, Bassogog – Schwaszcz. Trenér: Jan Trousil.

Bilance MFK v Tipsport lize:

- Olomouc 2:4, - Trenčín 1:1,

- Zbrojovka 1:3

Do druhé půle udělali oba trenéři několik změn v sestavě a obrázek hry se trochu změnil. Zbrojovka přece jen začala více potvrzovat své suverénní vedení ve druhé lize, ale nijak mimořádná její převaha nebyla. Ke gólům jí, jak už bylo naznačeno, pomohli sami Vyškované.

„Zápas byl celou dobu víceméně vyrovnaný. Bohužel do té poslední pětiminutovky. Udělali jsme chybu. Měli jsme balón v držení, ale hrozně zbrkle jsme rozehráli a chtěli jsme jít do brejku. Oni toho využili, sami udělali rychlý brejk a vykombinovali toaž k druhému gólu. Ten třetí, to už bylo takové dokonání toho zmaru zpackané koncovky. Pokud bych se zabýval jen výkonem, pak musím říct, že ten styl a hlavně ta první půlka, byly velmi dobré. V tom budeme chtít pokračovat, ale s tím, že si musíme víc pohlídat konce zápasů a neinkasovat takhle jednoduše. Je to jen příprava, ale je to škoda. Výsledek 1:1 by asi odpovídal tomu, co se na hřišti dělo. Tady jsme přišli o cennou remízu a minule v Trenčíně o vítězství. Bohužel, vždycky si tu nějakou slabší chviličku vybereme a dostaneme gól,“ zalitoval Trousil, který možnost zahrát si Tipsport ligu hodnotil veskrze pozitivně.

„Určitě pro nás měla velký přínos. Zahráli jsme si se třemi soupeři, které bychom asi normálně do přípravy nezískali. Prvoligové Olomouc a Trenčín a Zbrojovku, se kterou jsme samozřejmě už hráli zápasů víc, ale ta teď už jde za prvoligovou kvalitou. Kluci si ověřili, že i s těmito mančafty se dá hrát. A to jsme neměli vždy složení hráčů, se kterými počítáme. Kluci v těch testech obstáli,“ chválil vyškovský lodivod.

Ten bude v následujícím týdnu stále ještě předepisovat týmu především kondiční „hodiny“.

„Od pondělí budeme mít třetí týden kondiční přípravy a klukům jsem řekl, že to pro ně bude nejtěžší část. Vyvrcholením bude sobotní zápas s Rosicemi. Samozřejmě budeme pracovat i s míčem, ale tenhle týden kluci opravdu dostanou největší nálož. Od dalšího týdne už máme jenom nějakých pět pět šest dnů do odletu na soustředění do Turecka. Tam už budou jen hráči, se kterými budeme počítat pro druhou ligu. To znamená, dvacet hráčů plus tři brankáři,“ upřesnil šéf vyškovské lavičky.

Jak se bude zužovat, či přesněji formovat kádr pro FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU po zápase se Zbrojovkou jen naznačil.

„Směr, jakým způsobem kluci přistupují k přípravě a zápasům je dobrý, věří si. Ale potřebovali bychom být ještě víc nebezpeční na hrotu. Dnes do toho dobře zapadl Pavel Simr. Díky němu jsme vpředu udrželi balóny. Když pak odešel, ve druhém poločase už to tak výrazné nebylo. Takže musíme hledat útočníka, který bude ten správný gólový fotbalový zabiják a na hrotu nám podrží ještě daleko víc míčů,“ upozornil Trousil jen na jeden post.