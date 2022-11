„Dotáhli jsme do konce podzimní pohádku. Ve druhé lize jsme druzí a můžeme se těšit na čtvrtfinále poháru. Jsme šťastní,“ radoval se po utkání kouč Vyškova Jan Trousil.

Pro řadu fanoušků i odborníků ovšem postup Vyškovanů zas tak velkým překvapením není. Vždyť oba soupeře v podstatě dělí jen dvě příčky v tabulce. Zlín přezimuje předposlední v nejvyšší soutěži, Vyškov je druhý ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. A samotný zápas také přinesl v podstatě vyrovnaný souboj. A to hosté nastoupili bez dvou stabilních opor defenzivy, brankáře Antonína Kinského a stopera Františka Matyse, kteří měli reprezentační povinnosti.

„Povedlo se nám splnit si pohárový sen a myslím, že náš postup je zasloužený nejen výsledkem, ale i výkonem. V prvním poločase jsme měli dvě stoprocentní šance a už tehdy jsme mohli jít do vedení. Celkově ten první poločas byl velmi dobrý. Na začátku druhého nás Zlín trochu přitlačil a měl tam jednu obrovskou šanci, kterou kluci obětavostí zlikvidovali a střelu zblokovali. Pak se to zase vyrovnalo. Zlín víc držel balón, ale my jsme se začali víc dostávat do nebezpečných brejkových situací. Nastřelili jsme břevno a soupeř měl krásnou střelu do tyče. Alexis to pak vzal na sebe, vypíchl balon a krásně se dostal až před gólmana, udělal mu kličku a rozhodl zápas,“ stručně Trousil shrnul dějí na letenském trávníku.

Pro hodnocení svých hráčů měl samozřejmě samé superlativy, přičemž vyzvedl, že ani ve druhém zápase s prvoligovým soupeřem na jeho hřišti nedostali jeho svěřenci gól.

„Pro nás je to samozřejmě obrovská pocta a kluci zaslouží absolutorium, znova říkám, že je až neskutečné, co dokázali. Ale stejné vyznamenání je to pro celý klub, vedení, realizační tým a všechny lidi, co se na jeho chodu podílejí nebo nám pomáhají,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

OBRAZEM: Fotbalisté Zlína vyřazeni z Mol Cupu. Podlehli Vyškovu

On osobně tak stojí na zápraží k zopakování svého největšího pohárového úspěchu coby hráče. Se Zbrojovkou hráli semifinále s tehdy jedním z nejlepších českých klubů Libercem. V Brně to skončilo remízou 2:2, v odvetě na severu Čech Zbrojovka ještě osm minut před koncem vedla 1:0.

„To by nám stačilo postupu do finále, ale zaúřadoval rozhodčí. Bestovi neuznal regulérní gól. Mimochodem po tomto utkání musel s píšťalkou skončit. To nás rozhodilo a domácí naopak nakoplo. V poslední minutě vyrovnal Nezmar a v nastavení nám dal druhý gól Smetana. My jsme to tehdy cítili jako velikou křivdu,“ zavzpomínal Trousil, který ale tentokrát o nějakém svém trenérském úspěchu mluvit nechce.

„Takhle já to necítím ani neprožívám. Především je to velká šance a zkouška pro hráče. Hrajeme zápasy úrovni srovnatelné s první ligou. Kluci si ověřují, zda jdou správnou cestou, jak daleko mají k prvoligové úrovni. Zda se nepodělají, když proti nim vyběhne profesionální mančaft. Takže to neberu jako osobní úspěch, ale jako cestu někam se zase posunout výš. A samozřejmě i odměnu našim fanouškům. Třeba teď do Zlína jich s námi přijelo určitě víc než sto. Připravili nám skvělou atmosféru, byla to paráda, jakým způsobem nám fandili i jakým způsobem oslavili postup,“ odmítal jakékoliv vavříny.

Zejména pro fanoušky si trenér přeje více štěstí při losování čtvrtfinále. Vyškované v letošním MOL Cupu zatím čtyřikrát hostovali na trávnících soupeřů.

„Ano, v koši už v podstatě zbývají samí silní a atraktivní soupeři, ale v tuto chvíli je mně úplně jedno, koho nám z klobouku vytáhnou. Hlavně, abychom konečně hráli doma! Naši fanoušci si to za celou sezonu zaslouží a jsem přesvědčený, že pokud budeme skutečně hrát doma, můžou vyprodat Drnovice,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

Mistrovský podzim pro MFK sice skončil, ale Trousil bude mít mužstvo pohromadě ještě týden a sehraje ještě i přátelské utkání.

„Příští týden máme ještě normální blok, který zakončíme zápasem se Znojmem. To hlavně pro ty kluky, kteří se vrátí z hostování. Prvního prosince se pak rozloučíme hokejem a společnou večeří s vedením klubu. Hráči dostanou měsíc dovolenou. Pro nás v realizačním týmu a vedení ale už teď začíná nová etapa práce na tom, abychom tým vhodně doplnili a na jaře byli konkurenceschopní. Jsme si vědomí, že na jaře na nás bude obrovský tlak a hlavně, že ta soutěž vlastně začne úplně odznova. Iks mančaftů, co jsou pod námi, se určitě posílí. Znova říkám, že ta druhá liga bude úplně jiná a my na to musíme reagovat v předstihu,“ upozornil Trousil.