Dan Přerovský: Na Blansko budu vzpomínat jen v dobrém

autor externí autor externí





Kombinace Blansko&Přerovský fungovalo přesně dva roky. Přerovský se po přestupu z Vyškova zařadil mezi lídry týmu a pomohl partě okolo trenéra Zbořila k postupu do MSFL a o rok později i do F:NL. Letošní zimní pauza však toto pouto zpřetrhala a Přerovský zamířil do Rosic.

Daniel Přerovský míří do Slovanu Rosice. | Foto: Deník/Zdeněk Vlach

„Musím v prvé řadě Blansku a hlavně panu Mertovi poděkovat za angažmá v Blansku. Budu na to vzpomínat v dobré. Byla tam skvělá parta a super kluci. Jsme spolu v kontaktu a věřím, že jak to bude možné, tak je navštívím,“ hodnotí angažmá v Blansku Dan Přerovský. Přerovského angažmá v Blansku skončilo po prvním půlroce v druhé lize. „V první polovině na nás ležela nějaká deka. Nedařilo se hrát, co jsme hrát chtěli a tam bych viděl největší problém,“ snažil se rosický středopolař přijít na problém podzimu letošní sezóny. Novým působištěm Přerovského budou třetiligové Rosice, ve kterých se setká s mnoha známými tvářemi. „Znám tam prakticiky všechybn kluky. Stejně jako v Blansku je tam super parta. Rozhodlo samozřejmě i to, že o mě měl zájem pan Čejka, jakožto ředitel klubu a trenér Kugler. To mě potěšilo,“ objasňuje své rozhodnutí o novém angažmá devětadvacetiletý záložník. Krajánci v akci: Michal Jeřábek si užívá líšeňskou pohádku Přečíst článek › Jeho konec v Blansku přišel z poměrně logických důvodů. „Přišli noví hráči, takže jsme si sedli s trenérem a došli k závěru, že i díky mému pracovnímu vytížení budou Rosice lepším řešením, s fotbalem nechci končit, ale zároveň musím myslet na budoucnost,“ objasňuje své rozhodnutí Přerovský. Rosice však zatím stále musí čekat na rozvolnění vládních opatření a návrat na hřiště v podání Přerovského je tak v nedohlednu. „Tím že jsou nová a nová opatření, tak těžko říct. Před měsícem jsem věřil, že se třetí liga rozjede, ale teď už tomu moc nevěřím. Všichni plníme individuální plány a byla by škoda, kdybychom to nemohli ukázat na hřišti,“ komentuje aktuální situaci nová akvizice Rosic. A jak vidí Přerovský šance Blanska na udržení ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE? „Oba zápasy na jaře jsem viděl. Kluci mají výborně našlápnuto a věřím, že se udrží. Jen se bojím, aby nezaúřadovala repre pauza v kombinaci s odloženým zápasem, což není nikdy příjemné. Navíc ve chvíli, kdy se klukům opravdu dařilo,“ uzavírá Přerovský. KRYŠTOF SEVERA