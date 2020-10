V deseti vybraných zápasech nastříleli jen 26 gólů. Tomuto číslu se ze šestice nejlepších, třináctibodových tipérů přiblížil Vladimír Vykoukal, který tipoval 28 gólů. Svoji výhru, šest piv Gambrinus, si může vyzvednout ve vyškovské redakci na adrese: Jana Šoupala 1, Vyškov.

Celková pořadí jsou už delší dobu "standardní", ve vedení zůstávají Ivo Hložek a družstvo Veronika. Okresní vítěz podzimní části Tip ligy získá sud piva značky Gambrinus a dres české fotbalové reprezentace. Sud piva získá také vítěz týmové soutěže. Nejlepší tipér v kraji pak obdrží sázenku Fortuny za pět tisíc korun, a také poukaz na vysílání televize přes internet Lepší.TV v hodnotě dva a půl tisíce korun.

Vyzkoušet si Tip ligu stále mohou noví zájemci. Vstoupit do ní ale mohou výhradně zasláním kuponu vystřiženém z Vyškovského deníku Rovnost do redakce. Kupony v novinách vycházejí vždy od pondělí do středy, nyní výjimečně ve čtvrtek. Od svého druhého kola může tipující využít internetu na adrese: www.vyskovsky.denik.cz a dále SPORT – TIP LIGA. Tam jsou také pravidla a podmínky účasti v soutěži.

