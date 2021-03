Sportovci v Nesovicích jsou zvyklí kulatá výročí slavit. Na sté narozeniny tělovýchovné jednoty si pozvali Mercedes tým Petra Švancary, v němž se kromě něho představily další významné postavy dějin brněnské Zbrojovky: Karel Jarůšek, Jan Maroši, Milan Pacanda, Lambert Šmíd, Pavel Kobylka, Radim Vlasák a další.

Snímek je z oslav 100. výročí založení TJ Nesovice. Na letošek vychází devadesátiny fotbalového oddílu. | Foto: archiv TJ Nesovice

Už před těmi dvěma roky chtěli k oslavám přispět i fotbalisté návratem do okresního přeboru, ale koncovku své skupiny III. třídy nezvládli. Na letošek vychází kulatiny na fotbal. Hraje se tu už devadesát let. Cíl - postup áčka mužů do nejvyšší okresní soutěže trvá. Zaděláno na něj opět je. Ve třetí třídě jsou Nesovičtí druzí, když na hřišti nebyli poraženi. Jediná porážka je kontumační s Moravskými Málkovicemi, když kuriózně vedli 3:1 a zřejmě by zápas dotáhli do vítězného konce. Bohužel jej ukončila potyčka hráčů a kontumace pro oba soupeře…