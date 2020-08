Vítězstvím 6:0 na hřišti divizní TJ Skaštice pokračovali v podzimní spanilé jízdě. Navíc o postupujícím bylo prakticky rozhodnuto už po půlhodině hry. První vážnější akci gólově zakončil Afričan Seyi Olorunda John, krátce po něm se trefili David Moučka, Denis Nieslanik a Jiří Oulehla.

TJ Skaštice – MFK Vyškov 0:6



Poločas: 0:5. Branky: 2. John, 19. Moučka, 21. a 37. Nieslanik, 28. Oulehla, 73. Jaroš. Rozhodčí: Hubený – Křepský, Slováček. ŽK: Bubla, Frýdl, Petrúsek (vš. Sk.). Diváci: 284.

Skaštice: Večeřa (46. Vrba) – Glozyga, Batík (46. Beneš), Frýdl, Bubla, T. Motal (46. Sedlák), Sova (62. Petrúsek), Zavadil, Vymětal (Oračko), Konečník, L. Motal. Trenér: Lukáš Motal.

Vyškov: Sova – Oulehla (67. Langer), Hanuš (46. Klesa), Sedlo (46. Krejčí) – Jambor, Pernackij, Dittmer, Moučka (46. Němeček), Jaroš – John, Nieslanik. Trenér: Jan Trousil.

„To, co jsme chtěli, tedy postoupit a rozhodnout hned ze začátku, se nám podařilo perfektně. Kluci pokračují v tom, co načali na začátku sezony. Nabádal jsem je, aby nic nepodcenili a zbytečně jsme se nějakým pokaženým zápasem nerozhodili. Od první minuty jsme do toho vlítli a hned dali gól. Celý poločas z naší strany výborný. Dávali jsme krásné branky po vyšachování jejich obrany a mohlo to být ještě daleko víc,“ chválil své svěřence trenér Jan Trousil.

Ten, jak avizoval, dal v zápase větší herní prostor hráčům, kteří v pravidelné soutěži střídají. I s jejich výkony byl spokojený.

„Jsou to hráči, kteří jsou v té ligové patnáctce, to znamená, že jsou rovnocenní se základní sestavou. A ta základní sestava teď šlape perfektně, takže nemá smysl do ní nějak víc sahat. Jsem rád, že všichni potvrdili, že do ní patří. Třeba Alexi Pernackij s mužstvem jen jednou jednou trénoval a byl to jeho první zápas. Zapadl do týmu dobře. Nieslanik a John dali góly, velký zápas odehrál Karel Jaroš, který vypracoval tři góly a jeden dal. Jirky Oulehly bylo po zranění plné hřiště a taky dal gól. Ten výkon byl kompaktní a rozdíl 6:0 vyjadřuje dění na hřišti. Tak já si představuju přístup k fotbalu,“ nezastíral Trousil spokojenost.

Ve druhém poločase po vystřídání a u vědomí vysokého náskoku Vyškovští z tempa trochu polevili a ke slovu se dostali i domácí. Své dvě šance ale nevyužili, a tak konečnou podobu dala výsledku šestá branka zmíněného mladíka Karla Jaroše.

Trousil si přeje Zbrojovku nebo Slovácko

Od druhého kola startují v poháru už i prvoligové týmy. Právě někoho z této společnosti si vyškovský kouč přeje pozvat do Vyškova.

„Nechtěl bych třetiligového soupeře, protože by to bylo jen o jednom těžkém zápase navíc. My prakticky už dva měsíce jedeme počtu čtrnácti patnácti lidí v zápasovém rytmu středa – sobota. Pro kluky je to hodně velká zátěž. Takže, když už máme hrát, tak chceme dostat Zbrojovku nebo Slovácko. Aby to pro nás bylo atraktivní. Kvůli tomu se pohár přece hraje. Přece ne proto, abychom za každou cenu postupovali, ale aby k nám přijel atraktivní, nejlépe prvoligový tým,“ zdůraznil kouč MFK.