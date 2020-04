Medaili si Drnovičtí zajistili především dvěma výhrami nad Brnem, které tehdy v nejvyšší soutěži vystupovalo pod názvem FC Stavo Artikel. Právě o těch šest bodů skončili Brňané čtvrtí. Jihomoravská derby na živo vidělo téměř dvacet tisíc diváků. Dobové prameny uvádějí 9500 v Drnovicích a 10 200 v odvetě na legendárním stadionu za Lužánkami.

První zápas rozhodly góly Marcela Cupáka a Zdeňka Valnohy na začátku druhého poločasu. V Brně přivedli Drnovice do vedení Marcel Cupák a Bronislav Červenka. Krátce před přestávkou snížil Petr Křivánek a deset minut před koncem vyrovnal Martin Zbončák. Tři body pak hostům zajistil v devadesáté minutě Pavel Pergl.

K historickému bronzu přivedl mužstvo jako hlavní trenér Karel Večeřa. Jeho asistentem byl olympiský vítěz Josef Mazura a brankáře měl na starosti Rostislav Horáček.

V týmu se to jen hemžilo vynikajícími fotbalisty, i reprezentanty. Brankářský tandem vytvořili Martinové Vaniak a Pařízek. V poli nastupovali Erich Brabec, Marcel Cupák, Bronislav Červenka, René Formánek, Zdeněk Grygera, Miroslav Holeňák, Vlastimil Chytrý, Miroslav Kadlec, Jiří Kaufman, Vladimír Kinder, Ivan Kopecký, Miloslav Kufa, Fotis Maniatis, Martin Müller, Rudolf Otepka, Pavel Pergl, Jiří Pospíšil, Vítězslav Tuma, Zdeněk Valnoha a Pavel Zavadil.

FC Petra Drnovice si pak zahrál tehdejší Pohár UEFA, do kterého se kvalifikovaly hlavně týmy ze druhých a třetích míst národních soutěží. V předkole Drnovice porazily doma bosenský FK Budućnost Banovići 3:0 a venku 1:0. V prvním kole nejprve doma remizovali 0:0 a v Mnichově pak po vyrovnaném boji těsně podlehli 0:1 až gólem Kurze v závěru utkání.

Na hvězdnou sezonu Drnovice navázaly sedmým místem, ale o rok později už přišel pád do druhé ligy a kvůli údajným podvodům při vyměňování hráčů byly přeřazeny až do Moravskoslezské ligy. Za další dva roky byl tým jako 1. FK Drnovice zpět na první scéně. Po osmém místě v sezoně 2004/2005 byl ale opět pro finanční nesrovnalosti administrativně přeřazen do druhé ligy. A tam už přišla labutí píseň klubu v této vrcholové podobě. Ze čtrnáctého místa sice sestoupit nemusel ale svoji veškerou činnost ukončil.

Tabulka ročníku 1999/2000

1. Sparta Praha 30 24 4 2 81 23 76

2. Slavia Praha 30 21 5 4 53 25 68

3. Petra Drnovice 30 14 6 10 36 32 48

4. Stavo Artikel Brno 30 12 6 12 35 33 42

5. Teplice 30 10 11 9 38 38 41

6. Dukla Příbram 30 11 7 12 33 36 40

7. Bohemians Praha 30 10 10 10 24 28 40

8. Slovan Liberec 30 9 11 10 21 24 38

9. Viktoria Žižkov 30 9 10 11 37 41 37

10. Chmel Blšany 30 10 7 13 28 45 37

11. Baník Ostrava 30 8 11 11 43 45 35

12. Sigma Olomouc 30 7 13 10 31 38 34

13. České Budějovice 30 9 5 16 34 49 32

14. Jablonec 30 7 11 12 24 36 32

15. Opava 30 6 10 14 31 39 28

16. Hradec Králové 30 4 11 15 21 38 23

Výsledky:

Petra Drnovice – Sparta 0:1, 0:5, – Slavia 0:1, 1:2, – SA Brno 2:0, 3:2, – Teplice 1:1, 2:2, – Příbram 2:1, 1:1, – Bohemians 3:0, 1:3, – Liberec 1:1, 0:0, – Viktoria Žižkov 1:0, 0:2, – Blšany 2:0, 2:0, – B. Ostrava 1:0, 1:3, – Olomouc 1:0, 2:1, – Jablonec 3:0, 0:1, – České Budějovice 2:0, 0:2, – Opava 1:1, 0:2, – Hradec Králové 1:0, 2:0.

Branky:

11 - Vítězslav Tuma, 7 - Marcel Cupák, 3 - Zdeněk Grygera, Jiří Kaufman, 2 - Bronislav Červenka, Zdeněk Valnoha, 1 - Erich Brabec, René Formánek, Miroslav Holeňák, Ivan Kopecký, Miloslav Kufa, Martin Müller, Pavel Pergl, Jiří Pospíšil.