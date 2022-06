Drnovice oslaví devadesátiny fotbalu. I v ligovém hávu

Pátého března roku 1932 byl v Drnovicích založen první fotbalový klub. Po skončení letošních mistrovských soutěží tedy oslaví devadesáté narozeniny. A bude to velký den, protože slavit je opravdu co! Deset let se tu hrála nejvyšší fotbalová soutěž a za třetí místo i dva zápasy tehdejšího evropského poháru č. 2 - Poháru UEFA.

Oslavy 90 let fotbalu v Drnovicích. | Foto: Deník/ Redakce