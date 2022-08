Po éře FC Petra už pod názvem FK Drnovice tým skončil na třetím místě prvoligové tabulky a postoupil do tehdejšího evropského Poháru UEFA pro týmy z druhého a v případě třeba Anglie, Německa či Španělska až pátého místa prvoligových tabulek. Česká republika v něm měla obvykle „rezervována“ dvě místa. Drnovice v předkole vyřadily NK Buducnosť Banoviči, když vyhrály oba zápasy. Doma 3:0 a v odvetě 1:0. V prvním kole potkaly slavnější klub, bundesligový TSV Mnichov 1860. A nebyly daleko od jeho vyřazení. V Drnovicích se hrálo 0:0. Na olympijském stadionu v Mnichově byl stejný stav až do 74. minuty, přičemž hosté měli několik gólových šancí i vyloženou. Bohužel ve zmíněné minutě domácí Marco Kurz jediným gólem rozhodl o těsném postupu Němců.

Nejlepším střelcem mužstva toho ročníku byl s 11 brankami Vítězslav Tuma. V kádru byli dále brankáři Martinové Vaniak a Pařízek a trojka Ladislav Kollár, do pole Erich Brabec, René Formánek, Zdeněk Grygera, Miroslav Kadlec, Martin Müller, Vladimír Kinder, Ivan Kopecký, Bronislav Červenka, Miroslav Holeňák, Miroslav Kufa, Rudolf Otepka, Pavel Pergl, Zdeněk Valnoha, Pavel Zavadil, Jiří Pospíšil, Fotis Maniatis, Marcel Cupák, Vítězslav Tuma, Jiří Kaufman, Jaroslav Chytrý, Radomír Víšek, Jaroslav Schindler, Marek Ujlaky, Dušan Sninský, Tomáš Janoviak, Lubomír Kubica a v Mnichově už hrála i nová posila Brazilec Luis Fabio Gomes. Tým vedl trenér Karel Večeřa s asistenty Josefem Mazurou a Rostislavem Horáčkem, ten se specializací na brankáře.

Před touto nejslavnější etapou klubových dějin Drnovičtí hrávali střídavě okresní a krajské soutěže. Po ní a úplné likvidaci ligového klubu byl založen nový a začal od čtvrté třídy. Za tři roky bez zdržení postoupil do I. B třídy. Následovalo ale střídání generací a po třech letech sestup. Do krajské soutěže se Drnovičtí vrátili v roce 2017, kdy postupovali ze čtvrtého místa okresního přeboru a dolů šli hned po roce.

„Slavná minulost je příjemná, ale teď už patnáct let zase žijeme v amatérských podmínkách a hráče si vychováváme sami. Nebylo jednoduché navázat na tak vysokou úroveň a slavnou dobu. A stejně těžké bylo udržovat tento stánek, za což musím poděkovat i obci Drnovice. A především všem dobrovolným trenérům, funkcionářům, hráčům i našim fandům, kteří nám nezištně pomáhají,“ sdělil předseda FKD Oldřich Jelínek.

Od podzimu si muži I. B třídu vyzkoušejí na třetí pokus. Hezký dárek k výročí podpořili postupy i dorostenci, ti budou hrát krajský přebor, a drnovická starší přípravka, která vyhrála okresní přebor. Mimochodem těmto klukům při oslavách osobně pogratuloval současný trenér národního mužstva, a také bývalý hráč Drnovic, Jaroslav Šilhavý. Konkrétně nejlepšímu střelci Richardu Vlčkovi, nejužitečnějšímu hráči Dominiku Kollárovi a brankáři Danielu Colemu.

Drnovičtí nyní využili možnost postupu do kraje ze druhého místa konečné tabulky okresního přeboru. Našlápnuto a postupový tým ale měli už sezonu před tím. Po deseti kolech byli první a k jejich smůle pak Covid-19 fotbalové soutěže zastavil. Už tehdy vedení klubu určilo pro návrat do krajských soutěží jedinou podmínku. A to, že tým bude stavěn a doplňován výhradně z vlastní líhně.

„S mládeží jsem absolutně spokojený, i když to obnáší spoustu času a nemalé úsilí všech trenérů. Nejde nám o výsledky, ale vychovat si hráče po fotbalové i lidské stránce. A podle výsledků v soutěžích se nám to daří. Máme kompletní základnu, od školičky, přes mladší a starší přípravky, mladší žáky i starší. Základ áčka až na dvě výjimky opravdu tvoří naši odchovanci,“ upozornil Jelínek při oslavách.

Základ postupového týmu tvoří hráči Setinský, Vaškeba, Rozehnal, Gottvald, Němec, Handl, Strnad, Fládr, Kozel, Vondřich. V případě potřeby je doplňovali dorostenci a hráči B týmu.

Před letní přípravou se trenéři sice poohlíželi i jinam, ale šéf klubu ujišťuje, že základem mužstva zůstanou Drnováci.

„Trenéři sice vytipovali možné posily, ale momentálně se přikláníme k tomu, že do mužstva personálně prakticky nebudeme zasahovat a uvidíme, na co to bude stačit. Dorostenci se už teď pravidelně zapojují do tréninků mužů a především bude záležet na jejich píli a snaze se zlepšovat. Někteří dostanou příležitost i v soutěži. Představu bych měl, pohybovat se v horní polovině. Máme na to odpovídající podmínky, nadstandardní trenéry na tyto soutěže a víceméně bude záležet na hráčích, jak se o výsledky poperou. Snad se na to nedívám moc optimisticky, ale z široké základny naší mládeže, bude možné dále vybírat a snad to tak i do budoucna zůstane. Nemohu opomenout výhodu hlavně pro naši mládež, vidět u nás hrát MFK Vyškov na vlastní oči, jak se hraje II. liga a co vše hráči musí na této úrovni umět,“ naznačil herní plány předseda klubu.

Ani provokativní otázku, zda by takto pracující klub nemohl pošilhávat výš, třeba i po krajském přeboru, nenechal nezodpovězenou.

„Roky tvrdím, že pro Drnovice je vzhledem k podmínkám a hráčské základně okresní přebor málo a I. B třída povinnost. Asi by nám i vzhledem k velikosti obce a tradicím slušela I. A. Pokud se podaří udržet úroveň trenérů, vylepšit podmínky směrem k tréninkovým plochám, tak už je to potom na hráčích,“ zdůraznil Oldřich Jelínek.