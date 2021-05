Máte nabídku postupu od svazu už, jak se říká, černou na bílém? Tedy oficiálně?

Zatím jen ústně. Ale to rozhodnutí, které se udělalo včera, to znamená, že soutěž je ukončena a bude se z ní postupovat přepočtem koeficientu, je jasné. A na koeficient jsme první, přes to nejede vlak! Pokud získáme licenci, a já věřím, že ano, tak do II. ligy půjdeme.

Jaký první úkol musíte jako nejvyšší manažer klubu aktuálně řešit?

Finance a rozpočet. Je to profesionální soutěž, takže některé procesy v klubu se budou muset více profesionalizovat. Přitom to nechceme dělat nějak revolučně, spíše postupnými kroky, ale tak, abychom dodrželi všechny termíny. Zatím byl v ekonomickém zajištění klubu naprosto stěžejní majitel klubu, teď chceme spojit síly s nějakým dalším silným partnerem, který také přispěje k tomu, abychom ve druhé lize hráli důstojnou roli.

Brzy určitě přijde na řadu i posílení mužstva…

Samozřejmě. V tomto směru má naprostou důvěru současný trenér Jan Trousil. Dlouhodobě odvádí kvalitní práci a zejména v podzimní nedohrané soutěži, nebo chcete-li tedy zkrácené soutěži, dokázal postavit opravdu výborné mužstvo a dostat to z něho.

Před soutěží jste postup nějak striktně před mužstvo nestavěli.

Přiměřená pokora je na místě, ale postup do druhé ligy byl naším cílem pro tuto sezonu. Takže se nám jej podařilo splnit, i když trochu jinak, než jsme předpokládali. To nic nemění na tom, že jsme v té zkrácené soutěži byli podle regulí první. A já přidávám, že i na hřišti. Myslím si, že kádr jsme měli nejlepší. Takže z toto rozhodně nejsme v nějakém šoku. Je to potvrzení našich myšlenek a záměrů, na kterých jsme dlouhodobě pracovali.

Určitě si přejete, aby i druholigová příslušnost byla dlouhodobá. Co je v tomto směru potřeba dělat?

Ano, to chceme, ale klubová strategie zůstává úplně stejná. Posílit mužstvo samozřejmě bude nutné, ale chceme dávat příležitost mladým fotbalistům, primárně našim odchovancům. V žácích a dorostu máme v každém ročníku kluky, které už teď sledujeme. V každém jednoho až tři, kteří určitě mají předpoklady se během příštích deseti let minimálně na druholigovou úroveň vypracovat. A určitě se poohlížíme i po okolních klubech. Věřím, že tam vidí a chápou, že u nás mají jejich talenty jasnou příležitost výkonnostně růst.