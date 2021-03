Účinkování vyškovského Slavoje bylo pouze jednoroční, ale klíčová jména nelze nepřipomenout. V brance byl Václav Kumr, v poli Karel Oppelt, Jan Sotolář, Bronislav Tannenberger, Jan Nedělník, Bohdan Boniatti, Ladislav Šimáček, Jaroslav Libra, Radek Kala, Miroslav Oppelt, Leoš Šenk, Jan Losman, Miroslav Tencián, František Varga, Josef Štěpán, Josef Konečný. Trenérem byl Ferdinand Fiala.

Historické názvy klubu



1921 - Sportovní klub Vyškov (SK)

1939 - Hanácký sportovní klub Vyškov (HSK)

1949 - Jednotná tělovýchovná organisace Sokol Vyškov (JTO)

1953 - Dobrovolná sportovní organisace Slavoj Vyškov (DSO)

1966 - Tělovýchovná jednota Vyškov (TJ)

1993 - Sportovní klub Rostex Vyškov (SK Rostex)

2012 - Městský fotbalový klub Vyškov (MFK)

Druhý postup, tentokrát už do oficiální ligové soutěže - Moravskoslezské ligy - Vyškovští slavili na jaře roku 2014 už pod současným názvem Městský fotbalový klub Vyškov. Definitivu získali jedno kolo před koncem domácím vítězstvím nad Bystřicí nad Pernštejnem 2:1.

Hosté z Vysočiny ale ligového kandidáta hodně potrápili. Od osmnácté až do 86. minuty vedli. K potvrzení postupu ale Vyškovu nestačila ani remíza. Tu zařídil čtyři minuty před koncem Martin Lička šťastným gólem po chybě hostujícího brankáře. V kratičkém nastavení pak Michal Kollár hlavou prodloužil do sítě centr Davida Hodináře. Postupový gól.

Určitě nebude od věci si připomenout postupovou sestavu trenéra Miloslava Machálka. V brance byl Ladislav Kollár, v obraně hráli Václav Novotný, Koláček, Hodinář a Vrána, v záloze Milan Machálek, Jeřábek, Martin Žoček, Lahodný a na hrotu Filip Novotný s Martinem Ličkou. V průběhu hry se na trávník dostali Urbančok, Michal Kollár, Dvorský a Hradil. Brankáři Kollárovi kryl na střídačce záda Jan Kopáček.

Mužstvo se v soutěži postupně zabydlovalo a v posledních ročnících bojuje ve špici tabulky.

„Jen jedna porážka, to vypadá pěkně, ale mě víc těší, jak teď mužstvo vypadá a hraje. Kluci to mají dobře nastartované a bude jen na nich, jak s tím naloží dál. Jestliže zůstaneme takhle pohromadě a případně ještě vhodně doplníme, tak mužstvo bude konkurenceschopné a bude hrát o vršek třetí ligy,“ v hodnocení podzimní části MSFL mj. řekl trenér Jan Trousil.

Po přerušení soutěže Vyškov aktuálně přezimuje na třetím místě a na vedoucí Slovácko B mu chybějí dva body. Vyškované ovšem mají k dobru odložené utkání v Olomouci s rezervou prvoligové Sigmy. Nicméně kdy, a jestli vůbec, a v jakém formátu se soutěž rozběhne v tuto chvíli zatím není vzhledem k epidemiologické situaci jisté.

V průběhu století prošel vyškovský fotbal samozřejmě lepšími i horšími érami. Černou byl třeba sestup áčka až do okresní třetí třídy. Většinou však hrávali vyšší krajskou soutěž a po vzniku samostatné České republiky hlavně Moravskoslezskou divizi. Ve vedení klubu a samozřejmě i na škvárovém a později už travnatém hřišti představila plejáda jmen. Doslova legendou je Josef Přikryl. Jako dorostenec v roce 1940 nastřílel ve třinácti zápasech pětadvacet gólů. Od roku 1949 do své smrti v roce 1987 pak byl převážně jednatelem a několik let i předsedou klubu.

U počátku „novodobého“ vzestupu do kategorie výkonnostní kopané stály hlavně dvě osobnosti. Předseda Štěpán Pataki a před tím dlouho sloužící sekretář Jan Špičák odstartovali tu nejslavnější éru. Oba už, bohužel, už nejsou mezi námi, přičemž Jan Špičák náhle zemřel těsně před postupem do MSFL.

„Upřímně mě mrzí, že se tohoto historického okamžiku Honza nedožil. Právě on mě před patnácti roky naučil, jak se má dělat fotbal. Tedy takové té fotbalové diplomacii. Já jsem byl takový víc impulzívní, on velice pracovitý,“ v postupové euforii tehdy připomněl i zalitoval Pataki.

V každém případě oba položili základy k úspěšnému rozvoji klubu, postavené hlavně na spolupráci s městem Vyškovem.