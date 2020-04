„Je to velká škoda. Už i proto, že byla připravena jedna zásadní novinka. Poprvé se mělo hrát i celostátní finále mladší kategorie. A tady byla velká šance tam postoupit pro náš okres. Loni v Jihomoravském kraji tuto kategorii vyhrála vyškovská ZŠ Purkyňova a letos chtěla tento úspěch zopakovat a celostátní finále si zahrát,“ sdělil garant turnaje pro okres Vyškov Miloslav Brtníček.

Mc Donald´s Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol. Ve dvou věkových kategoriích se v něm utkává téměř osmdesát tisíc chlapců a děvčat ve věku 6-11 let. Jsou rozděleni do mladší kategorie „A“ (1.-3. třída) a starší „B“ (4.-5. třída) . Hraje se na téměř čtyřech tisících základních školách celé republiky. Na Vyškovsku se letos do okrskových kol přihlásilo 23 základních škol, z toho do kategorie „A“ 21 a do kategorie „B“ 20 družstev. Bohužel zůstalo jen u přihlášek.

„Turnaj bude dětem určitě chybět, protože na nich u nás byla vždy výborná a přátelská atmosféra. Bojovalo se s velikým úsilím, i když třeba už na přední pozice dosáhnout nešlo. Vznikla tady také řada pozdějších přátelství a turnajem i v našem okrese prošli později výborní fotbalisté. Jen namátkou, Pepa Čtvrtníček, David Steiner, David Bárta nebo bratři Vintrové a mnozí další, kteří si zahráli i první ligu,“ zdůraznil vyškovský garant turnaje.

Pořadatelem Mc Donald´s Cupu je Asociace školních sportovních klubů České republiky. Předsedkyně organizačního výboru Svatava Ságnerová poděkovala všem pořadatelům za dosavadní úsilí a činnost, které pro letošní ročník odvedli a bohužel nebyly doceněny. „K tomuto poděkování se jako okresní garant turnaje připojuji a pevně věřím, že příští, čtyřiadvacátý ročník proběhne bez komplikací a bude pro nás všechny opět nezapomenutelný,“ pochválil Brtníček propagátory fotbalu na základních školách v okrese.