Drnovice posílil v jejich druhé prvoligové sezoně a působil tu tři a půl roku. To ho řadí k nejdéle sloužícím drnovických prvoligovým fotbalistům.

„Ano, já jsem tam byl na zdejší poměry opravdu dost dlouho. Ale nejdéle to určitě nebylo. Minimálně Bob Kafka tady odehrál mnohem víc. On je skoro takový drnovický inventář. Výbornej kluk, kterého diváci měli moc rádi. A můj dodnes velký kamarád. Já jsem si možná tehdy myslel, že tam dohraju kariéru. Už mně bylo, myslím že pětatřicet let, ale nakonec se ještě ozvala Viktorka Žižkov a mě to táhlo zpátky do Prahy. Takže nakonec to byly jen necelé čtyři roky, ale krásné roky!“ zdůrazňuje někdejší vynikající stoper.

Přestup do žižkovské Viktorie vlastně byl jeho zpáteční cestou do hlavního města. Do Drnovic přestoupil ze Slavie Praha. To bylo v době, kdy Boris Korbel chtěl z Vršovických raketově udělat evropský velkoklub. Začal nakupovat zahraniční akvizice a Šilhavý, přes svoji velikou fotbalovou poctivost, přece jen už měl svůj věk…

JAROSLAV ŠILHAVÝ

Narozen: 3. listopadu 1961 v Plzni

Hráčská kariéra - kluby: Škoda Plzeň (1980), RH Cheb (1980–1989), Slavia Praha (1990–1993), Petra Drnovice (1994–1996), Viktoria Žižkov (1997–1999).

Zápasy / góly v I. lize: 465 / 26

Z toho v Drnovicích: 58 / 8

Zápasy za ČR: 4

Osobnost I. ligy 1998

Trenérská kariéra – kluby: SK Kladno, Viktoria Plzeň, Dynamo České Budějovice, Slovan Liberec, FK Jablonec, Dukla Praha, Slavia Praha

Reprezentace ČR: asistent 2003 – 2009, hlavní trenér od září 2018

I Drnovice tehdy šly nahoru. Pan Gottvald se snažil být konkurenceschopný nejlepším týmům a dělal taky velké mužstvo. Takže, když tenkrát za mnou přišel s nabídkou, trochu jsem o tom přemýšlel a podepsal jsem. A myslím si, že jsem se rozhodl správně, protože v Drnovicích to bylo bezvadné. Hráčské obsazení bylo zajímavé a hodně kvalitní. A hlavně všechno to okolo. Tak, jak to mám rád, a čím se i v životě řídím. Chci aby lidi kolem sebe byli otevření a kamarádští, aby i u fotbalu byla spíš taková rodinná atmosféra. To v Drnovicích bezesporu bylo. Takže moc rád na tu dobu vzpomínám a jsem moc rád, že jsem tam mohl hrát,“ potvrzuje i s odstupem více než dvou dekád.

Přitom upozorňuje, že misku vah při rozhodování hodně převážilo i jedno jméno: Karel Brückner. Muž, o kterém se říká, že svými trenérskými metodami a přístupem předběhl dobu, se právě také chystal do vesnického prvoligového klubu.

„Určitě i to potvrzovalo to budování velkého mužstva. A pan Brückner mě chtěl. A já zase jsem v něm měl záruky, že to bude dobrý krok. Hlavně on mě nalomil, abych odešel z Prahy a rovnou do Drnovic,“ upřesňuje.

Je hodně pravděpodobné, že první kontakt s vesnickým klubem zaznamenal ještě v dresu Slavie. V památném prvním ročníku samostatné české ligy sešívaní v Drnovicích remizovali 2:2 (na Slavii se hrálo 0:0). Šilhavý s omluvou přiznává, že na ten zápas se vůbec nepamatuje.

„To bych musel moc přemýšlet. Asi jsem tam poprvé musel přijet se Slavií, ale možná, že jsem tehdy zrovna nehrál. Tohle už nedám. Určitě ty vzpomínky překryly dojmy právě z mého působení v Drnovicích. Opravdu jsem tady našel bezvadný lidi. Nejen v klubu, ale i ty, se kterými jsem se potkával mimo stadion nebo ve Vyškově. Dodnes si voláme s panem Hynštem. To je fanoušek, který tam na fotbale snad nikdy nechyběl. Dneska už mu je hodně let. Vždycky si napíšeme k narozeninám, Velikonocím, Vánocím. To je takový pěkný vztah. Podobně s rodinou Zbořilových. Slávek byl tehdy sekretářem klubu. Nebo pan Pilát, kustod, kterému pomáhala velice milá manželka. Už to první setkání s nimi bylo takové obyčejné, přirozené, upřímné,“ netají dojmutí muž, kterému už táhne na šedesátku.

Drnovice měly v zadních řadách vždy velkou kvalitu. Tehdejší stoperská dvojice Ivo Staš - Jaroslav Šilhavý, oba s reprezentačními zkušenostmi, by se určitě prosadila i v jiných klubech, včetně renomovaných v zahraničí. I další jména a posty, které Šilhavý vzpomíná, vzbuzují respekt. O Kafkovi už byla řeč, dále Radek Drulák, Eda Lasota, Jan Baránek, Jaroslav Timko, Ladislav Pecko, Josef Weber, Vladimír Weiss…

„Zahrál si tam i Luboš Kubík. Jednoznačně nejvíc jsem si rozumněl s Bobem Kafkou. Spolu jsme jezdili do Drnovic autem, protože oba jsme tehdy bydleli v Brně. Ten mančaft byl hodně dobrej, ale nemá cenu spekulovat, jestli už tehdy to mohl dotáhnout do evropských pohárů. Možná při větší stabilizaci kádru ano. Hodně se to měnilo, ale to je pořád jen možná a kdyby,“ nechce spekulovat, zda v tomto složení mohly Drnovice uhrát lepší než šesté, páté, sedmé a deváté místo za jeho působení.

S Róbertem Kafkou měli tak trochu společný fotbalový osud. Oba jen nakoukli do národního mužstva. Při jiné konstelaci „hvězd“ by jistě nasbírali fůru reprezentačních zářezů. Nebyli horší, než hráči, kteří na jejich postech tehdy v nároďáku nastupovali. Stejně jako Kafka, to i Jaroslav Šilhavý bere s nadhledem. Koneckonců si to možná vynahradil uvedeným ligovým rekordem v počtu startů a chopením se reprezentačního kormidla. Ani to ale nechce nějak rozebírat, nebo dokonce zdůrazňovat.

„Určitě by bylo lepší držet v lize střelecký rekord. (úsměv) Já jsem nebyl žádná velká a slavná fotbalová hvězda. Snažil jsem se to poctivě odehrát a myslím, že jsem v týmech byl platným hráčem. A že z toho vyšla taková šňůra? Ta doba byla úplně jinde. Dnes je těžké být takhle fotbalově dlouhověkej. Nároky na hráče jsou mnohem vyšší, fotbal je rychlejší, agresivnější. Dneska mají i mladí kluci, dorostenci, přetrhané zkřížené vazy a jiné vážné úrazy. Já jsem prostě měl štěstí, že až na nějaké maličkosti se mně zranění vyhýbala. To stojí za tím rekordním číslem,“ ujišťuje „nezničitelný“ stoper.

Se skromností a pracovitostí sobě vlastní přistupuje i k práci u národního týmu. Tu na začátku jara výrazně narušila pandemie covid-19 a následná státní karanténní opatření.

„Především musím říct, že nejen fotbal, ale sport jako takový, nám chybí všem. V televizi sice opakují slavné atraktivní utkání. Dokážu si to i zpětně prožít a i s odstupem být hrdý na naše sportovní úspěchy, ale stejně to není ono. Je škoda, že se nehraje. Měli jsme být na mistrovství Evropy, ale nedá se s tím nic dělat. Po pracovní stránce přibylo času třeba na analýzy zápasů. A člověk má víc času i pro sebe. Takže si dávám dohromady věci, které se v normálním šrumu odkládají. Takže dodělávám resty kolem baráku. Bydlím kus od Prahy v menším městečku směrem na Brno, vlastně na Drnovice. (úsměv). Můžu se víc věnovat manželce a vnoučatům. Chodíme do přírody. Měli jsme tu tři neděle dceru, která je vdaná v Brně, usadila se tam, když jsem působil v Drnovicích. To tam na Moravě po mně zbylo… Za manžela má Brňáka a mají Barušku a Aničku, jeden a tři roky. A kousek od nás bydlí syn a ten má Nikolku a Matěje, pět a třináct. Všichni nám dělají radost, bylo tady veselo! Takže jsme to nějak přečkali a věřím, že teď už se situace snad brzy vrátí do normálu.