Které konkrétní výsledky byste k tomu přidal?

Především musím upozornit, že v těchto kategoriích to není o výsledcích. Jistě, mohou dělat radost klukům, nám trenérům i rodičům dětí, ale efekt této práce je opravdu někde jinde. Ale když tedy mám vybrat sportovní výsledek, tak asi převážil Ondrášovka cup. To je největší český mládežnický turnaj. Loňský ročník odehrálo 803 družstev. Úspěchem byla už účast v samotném celostátním velkém finále v Táboře. I osmnácté místo ze čtyřiadvaceti účastníků je obrovským úspěchem. Z jedenácti zápasů jsme prohráli pouze dvakrát, a to se nikomu dalšímu nepovedlo. Tedy kromě Sparty Praha, pozdějšího vítěze, která neztratila ani bod. Nás srážely remízy. Ale vezmete, co tam bylo za konkurenci. Kromě Sparty samozřejmě Slavia, Bohemians, Dukla Praha, Slovácko, Zbrojovka, Sigma Olomouc, Teplice a další velké české fotbalové bašty. S kvalifikacemi jsme sehráli více než třicet zápasů. Kluci celkově prohráli jen tři.

Říkáte, že vyhráli kluci. To je hezké. V čem vidíte svůj podíl na jejich úspěších?

To ať posoudí někdo jiný. My se snažíme vše dělat tak, aby sem děti chodily rády, snažíme se vymýšlet program i mimo fotbal. Různé výlety, soustředění, ale hlavně se k dětem a rodičům chováme maximálně férově. Dáváme si záležet, aby všechny děti měly odehraný stejný čas bez ohledu na to, v jaké jsou zrovna formě. Neděláme mezi nimi žádné rozdíly a ve starších kategoriích, kdy se teprve ukazuje co v nich je, se nám to vrací.

Kteří kluci vám tedy dělají nebo udělali největší radost?

Dělá mně radost každý, kdo u sportu vydrží až do dospělosti a ještě radši mám, když je vidím běhat u nás na stadionu. (úsměv) Před ročníkem 2010 jsem v MFK trénoval ročníky 2001 a 2003, ve kterých je hromada výborných fotbalistů. Jsem rád, že některým z nich Honza Trousil (trenér třetiligového A mužstva, pozn. red.) dává šance se už v dorosteneckém věku mrknout do áčka, aby vyzkoušeli na co mají.

Jak vypadá žákovská základna MFK?

Mládežnická základna se u nás opravdu hezky rozrůstá. Právě proto, aby hráli všichni, máme obsazeno sedmnáct různých soutěží, ve kterých hraje více než 200 dětí. V žácích hrajeme v rámci sportovních středisek mládeže, což je nejvyšší soutěž v ČR a všechny ročníky jsou v tabulkách do šestého místa. V konkurenci kterou máme je to super. Starší dorost je na druhém místě v krajském přeboru. Tady pořád věříme, že se soutěž nějak dohraje a postoupíme do divize.

Mají kluci vše potřebné pro dobrou pro přípravu?

Podmínky jsou u nás opravdu srovnatelné s většími kluby. A troufám si říct, že kvalita tréninků je na vysoké úrovni. Ale vše nemůže být jen růžové. Jsme opravdu rádi kolik máme dětí, ale hrací, tudíž i tréninkové plochy máme pořád jenom dvě. A to je na počet dětí a týmů opravdu málo. Naštěstí vedení klubu se snaží spolupracovat s týmy v okolí, a zejména starší kategorie jezdí trénovat i mimo Vyškov.

Městská anketa zahrnuje loňský rok. Jaký pro vás vlastně byl? Co jste stihli odehrát, nebo opačně co všechno odpadlo?

Minulý rok pro nás byl hodně podobný jako pro všechny ostatní. Sezona byla ukončena předčasně, takže i když jsme ji měli rozehranou hezky, tak už se asi nedozvíme, jak by dopadla. Co se naopak povedlo bylo, že se pořadatelům podařilo zorganizovat právě finále Ondrášovka Cupu v Táboře, kde jsme strávili tři dny mezi absolutní špičkou.

Jak kluci trénují normálně a nyní v období covidu?

Nejen kluci. Máme tam i slečnu Jolanku. (úsměv) V normální situaci máme v týdnu tři tréninky a dva zápasy. Tam děti dělíme právě tak, aby byli maximálně vytížení. Takže s každým se vidím čtyřikrát v týdnu. Teď je to opravdu nepříjemné. Děti se snažíme podporovat v tom, aby byly pořád v pohybu, občas posílají videa s tím, co dělají. Z toho, co umožňují nařízení vlády se snažíme využít vždy maximum, i když teď moc možností nemáme. Trénovali jsme ve dvou, ve skupinkách, šli jsme se proběhnout do parku prostě vždy, co je zrovna možné. Snažíme se, aby děti mezi sebou neztratily kontakt. Ale teď bohužel není možné nic.

Trenéři všech sportů se většinou shodují, že současná praktická nečinnost může děti hodně poznamenat, a že se budou ke sportu těžko vracet. Co o tom soudíte vy?

Úbytek dětí ve sportu je opravdu reálný. Uvidíme až tato situace pomine, ale věřím, že to nebude tak dramatické, jak nějaké výzkumy ukazují. Vím, že rodiče dětí toho už tak mají hodně, ale teď je to opravdu především na nich. Rodičům říkám, ať každý den děti prostě jen tak "vyhodí" na hodinku ven. Ať si kopou, běhají, jezdí na kolech nebo lezou po stromech, hlavně ať se hýbou. Jak zleniví u tabletů a počítačů, tak po tak dlouhé době se jim do nějakého režimu bude opravdu špatně vracet. Hlavně přijdou o návyky k pohybu a sportu celkově, a to poznamená zbytek jejich života. Výpadek se bude napravovat těžko, ale věřím tomu, že to všichni nějak dáme.

Co mají udělat rodiče, kteří chtějí, aby se jejich dítko učilo hrát fotbal v MFK?

Nábory probíhají asi dvakrát ročně ve spolupráci s Dědicemi. Ale není nutné čekat na nábory. Na našich stránkách jsou kontakty na trenéry všech kategorií, tak se každý může ozvat a zeptat se na vše, co ho zajímá. Každý náš trenér na vše rád odpoví. Jestli se někdo rozhoduje a má z něčeho obavy, tak si může nezávazně zkusit, jak se u nás trénuje a jak to u nás funguje.