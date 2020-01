Domácí trenér Bronislav Červenka vyslal do druhé půle celou novou jedenáctku, Trousil vyměnil pět hráčů. Ze sestavy z minulého utkání s Blanskem byli v základu jen Klesa a Oulehla. Nově nastoupili dva Afričané, jeden Srb a Černohorec, k tomu Kiška z Prostějova, domácí mladík Ždánský a dva hráči na zkoušku z divize. Celých devadesát minut odchytal brankář Kvapil z Přerova.

Zápas třetiligových soupeřů byl sehrán ve svižném tempu. Domácí už v páté minutě potrestali špatné poziční vystoupení Suliho. Křídelní akci s centrem Mishchuka zakončil na přední tyči exvyškovan Milan Machálek. Další šance na obou stranách zůstaly neproměněny.

Velké změny v sestavě kvalitu hry nesnížily. Hosté mohli vyrovnat, ale Langer penaltu po faulu na Jaroše penaltu neproměnil. Naopak domácí tu svoji ano, když Femi fauloval ve vlastním pokutovém území Silného. Přes několik šancí hosté stihli už jen snížit na 2:1 po pěkné akci Oulehly.



„Ani první poločas nebyl špatný, měli jsme dobré střely na branku. Ve druhém poločase jsme více drželi balón a byli ještě víc ve hře. Zápas měl skončit remízou, protože jsme měli dost šancí. Druhá půlka byla z naší strany opravdu velice dobrá, a to byli na hřišti jen čtyři hráči z podzimní sestavy. Na hodnocení nových tváří je brzo, i když představy o jejich možnostech už samozřejmě mám,“ sdělil Trousil.

Další přípravné utkání Vyškovští sehrají na domácí umělé trávě v úterý (28. 1.) . Od pěti hodin odpoledne nastoupí proti týmu Zbrojovky Brno do devatenácti let. Ve středu pak odjedou na soustředění do Karlova pod Pradědem. Tam budou trénovat do 2. února.

SK Hanácká Slavia Kroměříž – MFK Vyškov 2:1

Poločas: 1:0. Branky: Machálek, Silný (pen.) - Oulehla. Hráno na UT v Kroměříži.

Kroměříž: Toman – Bubla, Zavadil, Tiahlo, Fládr – Pančochář, Pospíšil – Machálek, Kovář, Červenka - Mishchuk.

II. poločas: Kofroň – Mlčoch, Matoušek, Novotný, Berčík – Pospíšilík, Chytil, Malošík, Masař, Vasiljev – Silný. Trenér: Bronislav Červenka.

Vyškov: Kvapil – Oulehla, Suli, Smrčka, Klesa – Femi, Ždánský, Rudovič, Korovikov, Kiška – Brozovič. V poločase střídali: Jaroš, Langer, Cikryt, Staněk, Moučka. Trenér: Jan Trousil.