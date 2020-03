Vzhledem k tomu, že ve velké většině utkání měli výraznou převahu, přiznal trenér Jan Trousil po závěrečném hvizdu trochu smíšené pocity „Herně slušný výkon, ale jen 2:2. Určitě jsme za tu hru a převahu měli ze zápasu vytěžit víc. Na druhou stranu po průběhu, kdy jsme 0:2 prohrávali, tak je asi ten bod pro nás dobrý,“ shrnul kouč MFK.

Jeho svěřenci rozehráli utkání tak, jak vystupovali v generálce proti Novým Sadům, které rozstříleli 7:0. Jejich aktivita vyústila ve čtyři rohové kopy a dvě nebezpečné situace, které ovšem gólem neskončily. Domácí se soustředili na bránění a spoléhali se na rychlé brejky a na nákopy. Jeden z výpadů založili bezprostředně po vyškovském rohovém kopu. Rychlý přechod dopředu, Kopincův přesný centr a Josefíkovu hlavičku po stylové rybičce hosté zastavit nedokázali. Brankář Štěpán Spurný byl bezmocný, protože míč z hlavy domácího útočníka se do sítě odrazil od tyče.

Vyškovské inkasovaná branka zaskočila. Stále sice měli převahu, ale na domácí klec většinou pálili z velkých vzdáleností. „Pořád jsme byli na útočné polovině. Oni bránili v devíti lidech a my místo toho, abychom hru roztáhli a dávali centry do vápna, tak jsme se tlačili středem. Hodně jsme stříleli, jenže většinou ze třiceti metrů, a to by gólman musel udělat velkou chybu, aby tam něco padlo,“ posteskl si Trousil.

Vyrovnat ale hosté mohli. Klesa pálil zblízka, jenže gólman Jakub Dostál střelu reflexem zvedl nad branku. Podobně neuspěl ani Nieslanik. V závěru Moučka z krkolomné pozice minul prázdnou branku a Hanušova dělovka 25 metrů, pokud by šla mezi tyče asi nechytatelná, prosvištěla těsně nad břevnem.

Začátek druhé půle byl kopií úvodu. Hosté ještě víc zrychlili hru a konečně už centrovali ze stran, ale do domácí sítě míč zase nedostali. Naopak inkasovali z penalty, když brankář Spurný faulem zastavil Váňovo sólo. Tomu ovšem do běhu „namazal“ špatnou malou domů stoper Jan Krejčí.

Na domácí dvougólový náskok vyškovská lavička zareagovala zásahy do sestavy. Ze hřiště odešel Nieslanik a místo něho se na hrot vysunul Smrčka. K němu se postavil vysoký Ordoš a do zálohy přišel Langer, který si minulých čtrnáct dnů léčil svalové zranění. „Právě on naši hru výrazně oživil. Dostali jsme domácí pod velký tlak. Vyrovnali jsme a do konce jsme měli obrovskou převahu, ale bohužel se nám skóre nepodařilo otočit,“ konstatoval Trousil.

Trenérův tah ovoce přinesl. Kontaktní gól dal Smrčka po pěkné akci ze strany a za tři minuty se po standardní situaci a centru ve skrumáži před brankou nejlépe orientoval Hanuš. Hodně blízko k vítězné trefě byl v poslední minutě Němeček. Ke smůle hostů jeho hlavičku na brankové čáře vyhlavičkoval domácí obránce a odražený míč pak hosté ani natřikrát neprotlačili do domácí sítě.

„Zklamání je velké, na druhé straně musím sportovně ocenit také kvality soupeře, který nás místy přehrával. Bod je asi spravedlivý. Vyškov měl víc šancí, při kterých nás podržel gólman Dostál. Hosté měli hlavně nebezpečné střely z dálky i standardní situace. Bohužel jsme po přestávce udělali dvě zbytečné chyby, které soupeř potrestal,“ uznal kouč Uherského Brodu Miroslav Ondrůšek.

„Dokázali jsme herní pohodu z přípravy přenést i do soutěže, ale hrubými chybami jsme si zápas sami udělali velice těžký. Kdybychom první gól dali my, pak by soupeř musel hru víc otevřít, ale tak jim stačilo jenom zalézt a odkopávat balóny. Ale musím připustit, že Brod tu defenzívu odehrál velice dobře. Takovou tou svojí slováckou bojovností dokázal náš tlak eliminovat a padli vlastně až v poslední čtvrthodině, kdy už hráčům docházely síly. Své kluky musím pochválit i za to, že pořád věřili, že se to dá otočit nebo alespoň vyrovnat,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

ČSK Uherský Brod – MFK Vyškov 2:2

Poločas: 1:0. Branky: 12. Josefík, 59. Vrága (pen.) – 75. Smrčka, 78. Hanuš. Rozhodčí: Machač – Pfeifer, Rosický. ŽK: Košák, Mančík, Váňa – Spurný, Krejčí, Smrčka. Diváci: 196.

Uherský Brod: Dostál – Flasar, Vrága, Košák, Nevařil – Josefík (87. Pochylý), Malenovský, R. David, Kopilec (75. Dolina), Mančík (81. Šmatelka) – Janša (43. Váňa, 90.+2. Kelíšek). Trenér: Miroslav Ondrůšek.

Vyškov: Spurný – Němeček, Hanuš, Krejčí, Sečkář (71. Oulehla) – Křivánek, Smrčka, Moučka, Ordoš, Klesa – Nieslanik (59. Langer). Trenér: Jan Trousil.