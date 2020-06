V domácím utkání s favorizovanou Jihlavou gólem v nastaveném čase zajistil svým barvám cenný bod (1:1), v Praze na Viktorii Žižkov naopak jeho tým těsně před koncem o bod přišel (1:2). Navíc brankou z přísně nařízené penalty.

„S Jihlavou jsme v závěru měli štěstí a podařilo se nám bodovat, teď to bylo opačně. Na Žižkově nám to bod sebralo a ani se mně to nechce nějak komentovat. Asi to penalta být neměla. Bohužel rozhodčí to posoudil takhle, s tím nic nenaděláme, je to takový hořký konec týdne,“ konstatoval fotbalista s kořeny v Dražovicích.

V létě se do Líšně přemístil z MFK Vyškov a v novém působišti je gól Jihlavě jeho třetí trefou. Zřejmě nejcennější. „Každý gól má svoji cenu, ale tento je asi opravdu zatím ten můj nejdůležitější v Líšni. Zajistil nám cenný bod a navíc se soupeřem, který chce postoupit do druhé ligy. A když padne v takovém čase, je to velká euforie,“ přiznal střelec.

Samotná branka i akce, která jí předcházela, žádným galapředstavením nebyla. Ale rozhodně vyústěním závěrečné ofenzívy domácího týmu.

„Maty (Marek Matocha – pozn. red.) kopal poslední roh. Vlítli jsme tam všichni, i brankář. Já jsem v tomto zápase na standardky nechodil, ale šel jsem tam taky. Možná se mnou nepočítali. (úsměv) Čerňa (Jakub Černín – pozn. red.) zakončil a od břevna se to odrazilo do malého vápna. Tam byla skrumáž a já jsem to tam prostě silou vůle dotlačil. Zlatej bod a pro Líšeň obrovský úspěch,“ popsal gólovou situaci líšeňský pravý bek.

Také na Žižkově museli Brňané dohánět jednogólové manko z prvního poločasu. Povedlo se jim to poměrně brzy po zahájení druhé půle a pak dokonce sahali po vítězství.

„V prvním poločase jsme byli takoví zakřiknutí. Báli jsme se hrát s míčem, byli jsme příliš sevření v bloku a moc jsme se dopředu nedostávali A když už jsme měli nějakou slibnou situaci, tak jsme to něčím pokazili. Druhý poločas byl o něčem jiném. Trenér prostřídal a hlavně jsme změnili rozestavení na 3 – 5 – 2 . Tím jsme se do útoku dostali mnohem víc. Rychle jsme vyrovnali a pak jsme Viktorku místy i zatlačili. Takže najednou z nás měli respekt oni. Je škoda, že za to nemáme alespoň bod,“ ještě jednou zalitoval Jeřábek.

Ve vyškovském dresu a za trenéra Miloslava Machálka ještě i v Líšni většinou nastupoval v roli štítového záložníka či předního stopera. Nový líšeňský lodivod Milan Valachovič mu našel místo na pravém okraji čtyřčlenné obrany.

„Každý trenér má svoje věci, které preferuje víc. Oba jsou super a nároční na každého hráče. Mají dost zkušeností a vidíte, že se to odráží na výsledcích. My ve druhé lize hrajeme jako nováček důstojnou roli, Zbrojovka je ve hře o postup. Pod Machálkem jsme hrávali častěji systém 3 – 5 – 2, pod Valachovičem jsme přešli na 4 -1 - 4 – 1. Ale třeba právě proti Jihlavě jsme pak hráli na tři beky a já jsem zase hrál toho třetího stopera. Hraju to, co mě určí trenér, věřím mu,“ zdůraznil pětadvacetiletý fotbalista.

Současný kouč Zbrojovky Miloslav Machálek ve Vyškově vytáhl mladého talentovaného dorostence do mužského fotbalu. Ve čtvrtek ale bude Jeřábek stát proti němu. Na pořadu je odvetné brněnské druholigové derby. To první na Srbské vyhrála Zbrojovka 2:0.

„Budeme se připravovat jako na každý jiný zápas, ale je jasné, že postupně nás to přece jen pohltí. Je to derby, pro nás i utkání sezony. Ta motivace tam bude jiná. Na Zbrojovce jsme hráli docela dobře a vyrovnanou partii. Jen se nám nepodařilo dát gól. To je náš problém poslední doby. Šance si vytvořit dokážeme, ale v koncovce se nikomu moc nedaří. Prostě nám to tam nepadá. Ale relativně můžeme být v klidu, pokud získáme ještě nějaké bodíky, tak se udržíme ve středu tabulky a pro náš klub to bude úspěšná sezona,“ má jasno obránce SK Líšeň.