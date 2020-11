Loni jako nováček A skupiny I. B třídy měli fotbalisté Sokola Bohdalice po třinácti kolech, kdy se soutěž přerušila a na jaře pak byla ukončena, osmnáct bodů. Letos jsou s osmi až na dvanácté příčce. To znamená předposlední, protože Černá Hora se těsně před startem odhlásila.

TJ Sokol Bohdalice

I. B třída - skupina A

Závěr tabulky:

10. Čebín 10 2 3 5 12:20 9

11. V. Bítýška 7 2 2 3 9:13 8

12. Bohdalice 10 2 2 6 14:27 8

13. Medlánky 8 1 2 5 15:24 5

Bilance doma:

12. Bohdalice 4 1 0 3 5:12 3

Venku:

9. Bohdalice 6 1 2 3 9:15 5

Střelci:

4 - Lukáš Novák, 2 - Jaroslav Kolečkář, Stanislav Píšek, Petr Pacula, 1 - Radim Břoušek, Marek Hladký, Roman Vaculčík

Současná covidová situace s následnými vládními opatřením v zemi fotbalové soutěže předčasně ukončila. V krajských soutěžích po desátém kole. Teoreticky by tedy Bohdaličtí mohli uhrát o bod víc než v polovině před rokem. Jenže v závěru evidentně neměli formu. Podzim zakončili porážkami, domácí 0:3 od Vyšočan/Šošůvky a 1:5 v Lipovci. Ke spokojenosti jsou na hony daleko.

„Celý ten podzim byl takový podivný, všude byl cítit ten koronavirus. Bylo vidět, že kluky to moc nebaví, že mají jiné starosti. A navíc, když se neví, co a jak se bude dál dít. Nejvíc to bylo vidět v tom Lipovci, kde to vypadalo na úplnou odevzdanost,“ konstatoval trenér Bedřich Kolář.

„Na začátku nám pro zranění vypadli dva důležití hráči. Jirka Kopřiva si zlomil nohu a Gevorg Ohanyan kotník. Pak začali hrát mladší kluci, kteří nemají takové zkušenosti. Když pak puknete s nějakým mančaftem, který není nic moc, tak se to tak nějak sejde, přestane se dařit celkově a už se vezete. Připouštím, že jsme asi byli rádi, že se nehraje dál. Za mě určitě,“ přidal trochu konkrétnější důvody špatného umístění trenérův hrající asistent Jaroslav Kolečkář.

Oba před sezonou neměli pocit, že by mužstvo mělo být nějak výrazně posilněné. Jak Kolečkář naznačil, tým doplnili o mladé hráče, kteří teď získávají ostruhy, byť poněkud bolestivými způsobem. V brance je ovšem jistota ve velezkušeném Pavlu Plchutovi a vůdčí osobností mužstva je univerzál Marek Hladký.

„Pavel to je velký fotbalový poctivec a Marek může hrát, kde je potřeba a všude to bude velmi dobré. Kdybychom měli jedenáct Hladkých, tak jsme úplně někde jinde,“ zdůraznil Kolečkář.

Ten z poztrácených bodů nejvíce lituje zmíněné domácí prohry s Vysočany. Tvrdí, že ty byly jasně k poražení, jenže jeho spoluhráči i on pozahazovali hodně šancí.

„To je to nejhorší, teda že jsme prohrávali i doma, což se nám v minulosti moc nestávalo. Fotbal jsme rozhodně hrát nezapomněli. Když zalezeme a dobře bráníme, tak to jde. Jako třeba v Lelekovicích, které jasně I. B třídu vedou. Remízu 2:2 jsme uhráli dobrým taktickým výkonem. Ale jak začneme valit dopředu, tak nám třeba někdo uteče a dostáváme góly,“ uvedl Kolečkář.

Oficiálně je sice vedený jako asistent trenéra, ale postavení s Kolářem je v podstatě rovnocenné. Navíc některé zápasy musel z trávníku odkoučovat sám. To, coby hráč, nepovažuje za ideální stav.

„Když Beďa na zápas nemůže přijít, je to pro mě z pozice hrajícího asistenta samozřejmě těžké. Určitě je potřeba trenér, který na to bude mít víc času a při zápasu odstup. Sháníme, ale zatím se to moc nedaří,“ sdělila dlouholetá opora týmu.

Po zastavení soutěží se v klubech této úrovně v podstatě zastavil život. O to víc bude potřeba důkladně nachystat zimní přípravu a případně se poohlédnout po posilách. Kolečkách naznačil, že pokud se bude moci od ledna trénovat, zvolí tradiční model přípravy. Ale asi s jednou výjimkou. Zatím není v plánu krátké soustředění ve Vyškovci v Bílých Karpatech, kde mužstvo pravidelně pobývalo v několika posledních letech.

„Za této situace je problém je zajistit. Pokud se tedy na jaře bude moct hrát, tak budeme určitě připraveni dobře. Základem je individuální fyzická příprava, vím, že kluci na sobě sami makají. Určitě počítáme s přátelskými zápasy, včetně v těch na umělé trávě ve Vyškově. A posily? já jsem přesvědčený o tom, že zase žádné klasické nepotřebujeme. Prostě postačí, aby se uzdravili všichni, co byli nemocní a zranění. Pak to zase bude dobré. Věřím, že doma něco uhrajeme a něco přivezeme i z venku. Panika ze současného umístění rozhodně v Bohdalicích není. Přece nic horšího, než sestoupit, se stát nemůže. (úsměv) Ale snad to tak horké nebude,“ věří týmu Kolečkář.