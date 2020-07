Bučovicím se v přípravě vůbec nedaří. Zatím prohráli všechna tři utkání. V Kyjově se úspěch snad ani nedal čekat. Už před zápasem trenér Marek Pokorný avizoval, že má problémy sehnat dostatečný počet hráčů. Termín uprostřed týdne to jen potvrdil.

FC Kyjov 1919 - FC Bučovice 5:0

Poločas: 1:0 Branky: 23. Polášek, 60. Dufek, 62. a 65. Hynčica, 86. Macek. ČK: 56. Kachlík (Buč.).

Bučovice: Slezák – Koudelka, Holásek, Kachlík, Sedlář – Svoboda (78. Diviš), Němec, Budík (46. Šlampa), Nitschneider, Kohoutek – Skokan. Trenér: Marek Pokorný.



Sokol Kobeřice - Újezd u Brna 1:3

Poločas: 1:1. Branky: 39. Beneš - 21. Klika, 64. a 77. Malásek.

Kobeřice: Přerovský – Cenek (46. Polášek), Beneš, Rozbořil, Ondráček (64. Hobza) – Toncr (46. Kadlec), Piňos, P. Svoboda, Pavlásek – Florian (73. Redl), Noris. Trenér: Josef Svoboda.

„Neměli jsme gólmana, a tak v brance zaskočil Lukáš Slezák, který dřív i chytával, a nakonec byl nejlepší na hřišti. Zneškodnil několik dalších kyjovských šancí. První půlka špatná, i když jsme se po inkasovaném gólu přece jen trochu zvedli a měli jsme jednu tutovku. Bohužel Skokan ji neproměnil. Do druhé půlky jsme si něco řekli, jenže hned zkraje byl Kachlík vyloučený po druhém žlutém faulu a bylo po zápase. Utkání je pro mě dalším zklamáním, jak z výsledku, tak hlavně z předvedené hry. Nenahráli jsme si balón, bylo to bez důrazu. Prohrávali jsme osobní souboje. Nebyla tam vidět ani nějaká vůle to zvrátit,“ ulevil si Pokorný.

Kobeřice nezvládly zápas s nádechem regionálního derby. S Újezdem režírovaly hru, ale góly dávali hosté a oslavili postup do prvního kola.

„My jsme to nějak prestižně nebrali, určitě jen jako další přípravu. V zápase jsme byli lepší, fotbalovější, ale bohužel jsme vypracované vyložené šance nedokázali proměnit. Oni ano. Ve druhém poločase, když dali na 1:2, už byl zápas takový chaotický a rozháraný,“ komentoval výsledek trenér Kobeřic Josef Svoboda.

Pohár pokračuje v neděli prvním kolem. Opět do bojů zasáhnou dva okresní zástupci. Tatran Rousínov nastoupí v Šardicích, Pačlavice-Dětkovice pojedou za přemožitelem Bučovic do Kyjova. Začátky zápasů jsou v 17.00 hodin.