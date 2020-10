Ten ale po dvouletém účinkování opustili a kýžený okamžitý návrat se nepovedl. V loňské nedohrané soutěži se tým zařadil do společnosti bez starostí o záchranu, ale i bez ambicí na vyšší mety. Letos je soutěž opět přerušená a do pokračovaní, pokud tedy nastane, Bučovičtí vykročí až z jedenácté pozice.

Přitom úvod byl velice slibný. Oba domácí zápasy Bučovice vyhrály (Velké Pavlovice 2:1 a Milotice 3:0) a přivezly bod z Nikolčic (2:2). Zdálo se, že tým opět může pomýšlet na návrat do nejvyšší krajské soutěže. Jenže od té doby již jen prohrával, šestkrát za sebou. Ale ještě ani po prvních porážkách doma s Rohatcem (1:3) a s Veselím nad Moravou (0:2) nic nenasvědčovalo, že začíná černá série.

K předvedené hře totiž neměl nový trenér Josef Fenyk, bývalý hráč klubu, který nahradil Marka Pokorného, větší výhrady. „Zápas s lídrem soutěže přinesl z mého pohledu zajímavý fotbal, který musel přítomné diváky bavit,“ mj. řekl po vyrovnaném utkání s Veselím nad Moravou, které nyní soutěž vede.

Jenže pak už šly dolů i výkony a ukázalo se, že varování z letní přípravy, která se mužstvu vůbec nepodařila, nebylo plané. Trend hráčských absencí pokračoval a Bučovice rázem hrají o záchranu.

„Žádná panika u nás není a musíme se z toho dostat sami. Mužstvo na to určitě má. A zůstáváme u vize, kterou jsme měli ještě, když jsem mužstvo trénoval. Tedy, že budeme hrát s lidima, kteří chtějí dobře reprezentovat Bučovice a hlavně s těmi, které si vychováváme. Nebudeme vyhazovat peníze za nějaké cizí lidi, kteří si k nám jdou pouze a jen zahrát. Pokud to povedu já, tak to tak bude i dál. Ta první A třída, myslím, je na dost dlouhou dobu udržitelná. Chtěli jsme uhrát ten krajský přebor, ale bohužel kluci, kteří jsou u nás vychovaní, mají hodně jiných zájmů nebo pracovních povinností. Takže to bereme tak, jak to je, a neděláme z toho vědu,“ zdůraznil předseda FC Bučovice Ladislav Kachlík.

I on vidí důvody porážek především v tom, že tým prakticky nehrál v optimální sestavě. Proto žádné radikálnější řezy v Bučovicích neplánují. To znamená, ani obligátní výměnu trenéra.

„Vůbec to nepřipadá v úvahu, a kdybychom k tomu byli přinucení, tak zase přijde člověk z místních zdrojů. Nejspíše z řad bývalých hráčů. Fotbal tady dělá užší okruh lidí, vlastně jen užší vedení, včetně trenérské činnosti. Takže důvodem změny trenéra by bylo jedině odlehčit současnému trenérovi, který v klubu má na starosti víc činností. Já jako předseda jsem spíš rád, že se rozšířila členská základna, hlavně o mládež, že jsme obnovili béčko, a že to na hřišti začalo žít, i když i nás také zabrzdil ten koronavirus,“ dodal Kachlík.