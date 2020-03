„Pro nás je škoda, že se nehrálo. My i Blansko vzájemná utkání bereme jako derby a dalo se čekat, že by přišlo šest set i více diváků,“ poznamenal sekretář klubu Martin Neubauer.

Hned po přerušení soutěží se hráči měli připravovat podle individuálních plánů. „Do čtvrtka jsme se normálně připravovali na Blansko. Když vyšlo, že se zápas ruší, dostali kluci přes víkend volno s tím, že se sejdeme v pondělí. Pak se situace zase nějak vyvíjela a chtěli jsme přejít na individuální přípravu. Včera jsem klukům rozeslal individuální plány na týden, ale zase to nabořil ten zákaz vycházení, nebo pobytu na volném prostranství. Takže se kluci teď musí udržovat sami nějakými posilovacími věcmi a tím, co se v těchto podmínkách vůbec dá dělat. Moc toho pohybu asi nebude, ale se nedá nic dělat. Všechna opatření respektujeme,“ sdělil trenér mužstva Jan Trousil.

Ten do týmu hledal ještě jednoho záložníka. Po dohodě se Zbrojovkou přišel Daniel Jambor, ale do zákazu stihl jenom jeden trénink. Na druhou stranu Trousil věří, že v neplánované herní pauze se mu pro záložní řadu uzdraví zranění nebo nedoléčení hráči. „Tohleto volno je pro nás tak trochu i plusové, protože se snad dá do kupy Karel Jaroš, který má natržený stehenní sval, a další dva kluci, kteří na tom jsou podobně. Po té pauze, která doufám bude trvat snad jen ten měsíc, bychom měli mít těch sedmnáct osmnáct hráčů, které jsme pro jaro předpokládali,“ upozornil i na drobná pozitiva jinak nepříjemného stavu.

Zároveň Trousil věří, že na jaře se v MSFL body rozdělovat budou. „Situace je teď vyhrocená, ale doufám, že v dubnu se snad nějaké ty zákazy uvolní a budeme moct se aspoň v nějakém menším počtu sejít a společně trénovat. Teď asi nemá cenu nějakým způsobem předjímat, co bude, nebo nebude, ale pokud by stav trval jen ten měsíc, tak tam čas na dohrání soutěže bude,“ věří Trousil.