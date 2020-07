„Když jsme dělali zápasovou termínovou listinu, předpokládali jsme, že budeme mít daleko víc hráčů. Takže jsme čekali, že je protočíme. Bohužel je nás maximálně čtrnáct patnáct. Takže sedm hráčů plus gólman, s nimiž počítám do základu a kteří to doteď táhli, dnes dostalo pro ně zasloužené volno,“ vysvětlil kouč Vyškova téměř jinou sestavu proti posledním zápasům.

FC Slovan Rosice

– MFK Vyškov 4:0



Poločas: 1:0. Branky: 6. Malata, 54. Trtílek (pen.), 54. Černý (pen.), 57. Zezula. Rozhodčí: Mayer – Malimánek, Dorotík. Diváků: 90.

Rosice: Zádrapa – Černý, Zezula, Vítámvás, Kršák – Praks, Novák, Kugler, Selinger, Pazourek – Malata. Střídali: Juran – Koláčný, Sedláček, Baran, Dobrovský, Trlílek, Šíp, Blažík, Fabuš. Trenér: Michal Kugler st.

Vyškov: Sova – Krejčí, Pluháček, Kříž, Řezník – Klesa (57. Moučka), Dittner, Jaroš, Klíma – Nieslanik – Jean. Trenér: Jan Trousil.

V ní ze stabilního základu nastoupili prakticky jen dva hráči, Jan Krejčí a kapitán Michal Klesa. Navíc na střídání měl Trousil jen jednoho muže, Davida Moučku.

Hostům tak trvalo dvacet minut, než se na hřišti „seznámili“. Úvodní tlak domácí Slovan korunoval už v šesté minutě. Nejprve sice Pluháček zabránil v malém vápně gólově zakončit Pazourkovi, ale po následujícím rohovém kopu nechala vyškovská obrana prostor Malatovi, který potvrdil pověst kanonýra. Volej zblízka dokázal stlačit za protější tyč.

„První půlka z naší strany nebyla špatná. Myslím si, že jsme ze začátku mohli dát víc branek a mohlo být rozhodnuto. Tak jsme se druhou půlku zbytečně honili. Ale dokázali jsme se vrátit do zápasu a soupeři jsme tam nasázeli góly. I když byl oslabený, my si vážíme každého vítězství,“ ujistil po utkání rosický trenér Michal Kugler st.

Po domácích šancích se ke slovu dostali i hosté. Ve velké rohové sérii byl nejblíže k vyrovnání Nieslanik. Jeho hlavičku ve 30. minutě domácí brankář Zádrapa jen sledoval. Naštěstí pro něj těsně minula branku.

Do druhého poločasu Kugler poslal na hřiště všechny hráče ze střídačky. Tak početná výměna většinou rozhodí herní koncepci. Slovanu ale na nohy pomohli sami Vyškovští, když během tří minut nabídli soupeři tři góly. Nejprve ve vlastním pokutovém území netakticky fauloval Klesa, po něm nezkušeně mladý Kříž a ten pak zpackanou malou domů posunul balon před prázdnou polovinu branky k Zezulovi. Tohle by do sítě doklepl i klučina z přípravky.

„Vzali jsme kluky, kteří tolik nehráli plus Jirku Klímu, šestnáctiletého mladíčka. Účel byl nechat je hrát za jakéhokoliv průběhu. Naopak Rosice nastoupily prakticky v plné síle, takže to pro nás bylo dobré měřítko a z tohoto pohledu nám to ukázalo moc. Některé naše kluky to svléklo donaha a viděli, jakým způsobem musí pracovat, aby se ve třetí lize mohli dostat aspoň na lavičku. Na druhou stranu Jaroš nebyl špatný, Pluháček odehrál velmi dobrý zápas. Těší mě, jakým způsobem se u nás uvedl Adam Dittmer, který přichází z Prostějova. Tam byla ta kvalitu nejvyšší. A výsledek? Nebýt těch školáckých chyb, první gól po rohu, pak dvě úplně zbytečné, fatální penalty a čtvrtý nemá cenu ani komentovat, tak to mohlo dopadnout úplně jinak. Ale Rosice samozřejmě vyhrály zaslouženě,“ dodal Trousil.

„Do zápasu jsme šli s tím, dát šanci všem hráčům ze širšího kádru. Takže jsme vystřídali jsme všechny hráče. V současné etapě přípravy máme na rosické poměry hodně široký kádr. Proto i ty přípravné zápasy vypadají docela roztahané a rozhárané. Navíc teď hodně trénujeme, pětkrát týdně, přičemž pondělní, úterní a středeční dvouhodinové tréninky jsou zaměřeny na kondici. Protože pokud Rosice nebudou perfektně připravené kondičně, tak prostě budou mít ve třetí lize problémy. Kádr se samozřejmě bude postupně zužovat, někteří kluci už odešli, ale zároveň nevylučuji, že možná ještě někdo přijde na zkoušku,“ naznačil trenér Slovanu.

Předposlední přípravný zápas před startem nového ročníku Moravskoslezské ligy (víkend 8. a 9. srpna) sehraje MFK Vyškov v sobotu 25. července v Mokré-Horákově s devatenáctiletými dorostenci Zbrojovky Brno. Výkop bude v 11.00 hodin.