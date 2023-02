Fotbalisté Určic po podzimu atakují postup do krajského přeboru Olomouckého kraje. V A skupině I. A třídy jsou po podzimu na druhém místě o dva body za vedoucím Postřelmovem. Proto vítězství hostů má svoji hodnotu. Rousínovští si během utkání vytvořili řadu šancí a jejich vítězství je zasloužené. Za domácí korigoval výsledek až před koncem bývalý hráč Tatranu Petr Piňos. Utkání splnilo přípravný charakter, stínem je zranění dvou hráčů. Miroslav Mikeš odstoupil pro zranění kolene a autor první branky Petr Líznar má problémy se zády.

Přípravné zápasy:

Sokol Určice – Tatran Rousínov 1:4 (0:2). Branky: 80. Piňos – 4. Líznar, 38. Florian, 46. Kříž, 62. Jašek. Tatran: Řepka – Imramovský, Novotný, Kříž, Líznar – Jašek, Kubáč, Lízal, Zbořil, Chlup – Florián. Střídali: Mikeš, Eliáš, Švaříček, Kopřiva. Trenér: Milan Boušek.

MFK Vyškov B – Podolí u Brna 4:4 (2:2). Branky MFK: 30., 31. a 51. Klimeš, 63. (pen.) M. Lička. Vyškov B: Havelka (46. Kvapil – Rusiňák), M. Lička, Formánek (55. Lagovský, Neubauer (60.Tesáček), Němec, Kučera, Ress, Klimeš, Zajíček (46. Petroušek).

FKD – Slavkov u Brna 0:2 (0:1). FKD: Vymazal (46. Novák) – Vaněček (46. Weber), Setínský, Kollár, Rozehnal (46. Smutník) – Pohanka, Gottvald, Vondřich, Handl – Kozel (46. Strnad), Fiala.

„Myslím, že výsledek 4:1 odpovídá tomu, co se odehrálo na hřišti. Měli jsme více ze hry a více možností ke vstřelení branek. Gólů jsme proto měli přidat více. Snad jsme si lepší řešení koncovky nechali do sezony. (úsměv) Kaňkou v zápase je zranění dvou kluků, ale snad budou brzy fit,“ řekl k utkání záložník Tomáš Chlup.

I vyškovské béčko dalo svému soupeři z jihomoravské I. B třídy čtyři góly. Střelecky se blýskl autor hattriku Jiří Klimeš. Bohužel to na výhru to nestačilo, protože čtyři góly dali i hráči z Podolí u Brna

„Z mého pohledu jsme prospali první poločas, kdy jsme naší laxností nechali soupeře dát dva zbytečné góly. Málo jsme běhali, málo jsme se pohybovali, nechávali jsme soupeři prostor a obě branky Podolí dalo po naších chybách v rozehrávce. I přesto poločas byl 2:2, když obě branky dal dobře hrající Jiří Klimeš. Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe a vytvořili si dobré šance a v 51. minutě dal svoji třetí branku v utkání Jiří Klimeš. Určitě jsme měli vést větším rozdílem, bylo tam dost šancí, hlavně od 52. do 58. minuty. Kromě toho jsme ještě třikrát nastřelili tyč a dvakrát břevno. Ale nedůsledností v rozehrávce a opět zbrklostí jsme se o vedení připravili. Musíme zlepšit defenzivní činnost celého týmu, to je pro nás teď na prvním místě,“ zhodnotil zápas trenér Jaroslav Liška.