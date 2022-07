„O letní přípravě nevím, jestli jde říct, že jsem se přímo těšil, ale tak nějak jsem už smířený s tím, že je to takové to nutné zlo, které je potřeba podstoupit, abychom všichni měli radost ze zápasů a především z výher. A bez dřiny do zkrátka nejde. Co se týče cílů, mezi moje patří zkusit postoupit v celostátním poháru aspoň do dalšího kola a v sezoně minimálně takovou výherní pohodu v kabině jaká byla loni. No a pokud to půjde, tak určitě bych chtěl v krajském přeboru být do třetího místa,“ sdělil ofenzivní bek či záložník Petr Líznar.

TJ Tatran Rousínov

Zápasy letní přípravy

16. 7. Rousínov – Čechovice (17.30 Slavíkovice)

23. 7. Rousínov – MSK Břeclav (10.30 Rousínov)

30. 7. Rousínov – Bzenec, MOL Cup (17.00 Rousínov)

6. 8. ŠK Vrakuňa (Slov.) – Rousínov, Superpohár (17.30 Vrakuňa)

Až po několika dnech se k týmu připojil útočník Lukáš Obruča, který mezi tím udělal státnice a vybral si zaslouženou dovolenou.

„Letní příprava je krátká, takže není čas na nějaké dlouhé běhání bez balonu. Čeká nás český Mol Cup a Superpohár v Bratislavě, což chceme zvládnout, takže určitě zajímavé zpestření přípravy. Ohledně cílů, tak z týmového pohledu rozhodně navázat na uplynulou úspěšnou sezonu. Laťka je nastavená vysoko, ale bez cílů nejsou výsledky. Samozřejmě chci, aby nás to bavilo a vyhýbala se nám zranění. Osobně chci patřit do základní jedenáctky a dát nějaké góly,“ plánuje rousínovský hrot.

Tentokrát více než tradiční brankářská jednička Milan Řepka střežil branku David Kopřiva. Připomněl i hektický konec jarní části krajského přeboru.

„Za ten měsíc, kdy jsme hráli dvakrát v týdnu, jsem měl fotbalu dost. Navíc ta pauza mezi koncem sezony a začátkem přípravy nebyla úplně dlouhá, takže ty tři týdny bez fotbalu se daly v klidu vydržet. Cílem sezony je určitě vítězství v Superpoháru na Slovensku a pokusit se dojít co nejdál v Mol Cupu. Doufám, že se nám bude i nadále dařit tak, jako v minulém ročníku. Co se umístění v soutěži týče, tak si osobně žádný cíl nedávám. Hlavní je, aby nás to pořád bavilo a chodili jsme i na tréninky v hojném počtu, jak tomu bylo na podzim a na jaře,“ přeje si čtyřiadvacetiletý gólman.