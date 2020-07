I v klubech nižších fotbalových soutěží už naplno běží letní přípravy na novou sezonu. Smůlu mají v Rousínově. Tatranu odpadlo další přátelské utkání. V Blažovicích se měl utkat s devatenáctiletou juniorkou SK Líšeň, ale pro déšť se zápas neuskutečnil. Takže nový trenér Roman Zavřel uvidí své svěřence poprvé po koronavirové pauze ve středu, kdy se v Žebětíně utkají s domácím týmem. Výkop bude v 18.00 hodin.

Dušan Svoboda (na snímku v akci vlevo) má v Bučovicích vytvořit novou silnou útočnou dvojici s Martinem Nitschneiderem. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

S problémy, ale přesto si přátelsky zahrál vítěz nedokončeného ročníku B skupiny I. A třídy MFK Vyškov B. Kvůli dovoleným a marodce musel v Hošticích odehrát celý zápas v deseti lidech. „Chtěli jsme to zrušit, ale domluvili jsme se s Honzou Hromkem (Trenér Hoštic, pozn. red.), že to odehrajeme. Pro oslabení a také, že jsme za sebou měli těžký tréninkový týden, to pro nás bylo fyzicky náročné utkání. Hoštice hrály velmi dobře asi tak do 65. minuty, kdy byl stav 2:2. Až potom asi fyzicky odpadly. Ale vypadaly organizovaně a hrály vážně dobře. Jenže individuální kvalita i lepší organizace byly na naší straně a zaslouženě jsme vyhráli,“ sdělil hrající trenér vyškovské rezervy Jan Kopáček.