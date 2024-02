Po vítězství nad Určicemi (4:0) odehráli fotbalisté Tatranu Rousínov další dva přátelské zápasy v rámci zimní přípravy na jarní část krajského přeboru. S účastníkem jihomoravské I. A třídy z brněnské městské čtvrti Slatina si dobře zastříleli. Cennou remízu pak uhráli FC Kostelec na Hané, který hraje středomoravskou divizní skupinu E.

Ilustrační. | Foto: Deník / Redakce

Se Slatinou mohl být rozdíl skóre i větší. Tatran neproměnil penaltu a množství dalších šancí. V brance se uvedl Tom Fiala, který přišel na zkoušku z Líšně. Po rok a půl dlouhé přestávce způsobené zraněním a následnou operací kolena se pomalu zapojuje Tomáš Horváth. Pro drobné zdravotní problémy chyběli Michal Handlíř a Martin Kříž.

Podrobný report ze zápasu s Kostelcem podal sekretář Tatranu Václav Zoul.

Příprava:

Rousínov – Slatina 5:1

Poločas: 3:1. Branky: Zbořil 2, Mikeš, Jašek, Obruča. Sestava: Fiala – Imramovský, Rozehnal, Sedlmajer, Svoboda – Jašek, Mikeš, Pešta, Kubáč, Zbořil – Obruča. Střídali: Němec, Líznar, Pavlík, Horváth. Trenér: Milan Boušek.

Kostelec na Hané – Rousínov 1:1

Poločas: 1:0. Branka Rousínova: Líznar. Sestava: Fiala – Imramovský, Horváth, Rozehnal, Němec (80. Pešta) – Líznar, Kubáč, Pešta (46. Svoboda), Mikeš, Zbořil – Pavlík.

„Ve třetím přípravném utkání čekal na fotbalisty Tatranu zatím nejsilnější soupeř. K utkání, které se hrálo na umělém trávníku v Prostějově však odjel pouze ve dvanácti hráčích, když se trenéru Bouškovi z různých důvodů omluvili Kopřiva, Kříž, Handlíř, Jašek a Obruča. Doplnění nebylo možné ani hráči B týmu, který hrál přátelské utkání s Křenovicemi. Přes tyto problémy však Rousínov nastoupil do utkání velice sebevědomě. Prvních patnáct minut držel míč, hráči dobře kombinovali a vytvořili si také šance. V šesté minutě po rychlé kombinaci Rozehnala s Němcem nastřelil Zbořil z úhlu boční síť a poté střele Pavlíka z hranice vápna chyběla větší přesnost. Po úvodní čtvrthodině však Rousínov vypadl z tempa. Hráči Kostelce převzali iniciativu. Jejich akcím ale chybělo přesnější zakončení, nebo je spolehlivě řešila obrana ve spolupráci s Fialou. Když to vypadalo, že se hra začne vyrovnávat, přišel ve třicáté minutě zbytečný faul Líznara před velkým vápnem. Následující centr z trestného kopu hráči Kostelce i díky výrazné výškové převaze využili ke vstřelení vedoucí branky hlavou. S hráči Rousínova tato branka neotřásla. Hra se vyrovnala. Rousínovské akce však byly nebezpečnější. Po rychlé rozehrávce brankáře Fialy se do samostatného úniku dostal Mikeš. Jeho zakončení nebylo přesné. Branka Pavlíka nebyla uznána pro ofsajd. Kostelec odpověděl ve 42. minutě střelou nad branku. Těsně před koncem prvního poločasu vybojoval Rousínov ve středu hrací plochy míč a po následném centru Zbořila chyběl Pavlíkovi před prázdnou brankou krok.

Do druhého poločasu tým Kostelce poslal několik čerstvých hráčů. Získal díky tomu územní převahu. Akcím však stejně jako v prvním poločase chybělo přesnější zakončení, nebo končily na dobře organizované obraně Rousínova a brankáři Fialovi. V 65. minutě přišel nejlepší okamžik utkání. Dlouhý křižný míč Rozehnala našel na křídle Zbořila, jeho ostrý centr dokázala obrana Kostelce odvrátit pouze před pokutové území, kde si míč našel Líznar a nádhernou střelou z první vymetl pravý »vingl« branky Kostelce - 1:1. Zbytek utkání probíhal podobně. Kostelec častěji držel míč. Dobře fungující obrana Rousínova odolávala a vysílala hráče do nebezpečných protiútoků. Když v 90. minutě i druhou branku Pavlíka zhatil praporek v ruce pomezního rozhodčího, skončilo utkání zaslouženou remízou. Trenér Boušek byl s utkáním spokojen. Více než výsledek ho potěšil předvedený výkon, který jeho tým i v okleštěné sestavě předvedl.“

Dalším soupeřem Tatranu v přípravě bude v sobotu 17. února další divizní tým Slavoj Polná. Hrát se bude od 12.00 hodin na umělém trávníku ve Vyškově.