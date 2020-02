Po dvou remízách 1:1 (Zbrojovka Brno U18 a Kralice n. H.) se fotbalisté Tatranu Rousínov v přípravných zápasech na jarní sezonu rozstříleli.

Nad účastníkem I. B třídy Sokolem Lipovec vyhráli 7:2, v Morkovicích, které jsou po podzimu na pátém místě přeboru Zlínského kraje, dali čtyři góly. Tam ovšem znamenaly jen remízu.

Na blanenské umělé trávě měl Rousínov s Lipovcem v celém utkání převahu a mohl vyhrát i vyšším rozdílem. Premiéru v dresu Tatranu odehrál Josef Havel. „Se slabším soupeřem si kluci zahráli dobře. Jsem rád, že už mohl nastoupit Pepa Havel, kterého jsem chtěl. Splnil to, co jsme od něho chtěli. Práci uprostřed pole, v prostoru před stopery. V Morkovicích se v prvním poločase projevilo, že kluci měli večer před zápasem tvrdší fyzickou přípravu, takže trochu trvalo, než se rozkoukali. První poločas byl přesně odraz toho, co hráli na podzim, tedy, jak jsem to viděl já. V poločase jsme si něco řekli, trochu se přeskupila sestava a začalo to fungovat. A hlavně jsme začali dávat góly. Nakonec tedy z mé strany spokojenost, i když jsme čtyři góly dostali. Většinou to bylo po chybách našich dorostenců, které zkoušíme. Proto to nepočítám. Takže oba zápasy splnily svůj účel a hra dostává nějakou svoji tvář,“ řekl nový trenér Tatranu Roman Zavřel.

Pátý přípravný zápas Rousínov sehraje v sobotu na umělé trávě ve Vyškově proti domácímu MFK Vyškov B. Výkop bude v 11.00 hodin.

Tatran Rousínov – Sokol Lipovec 7:2

Poločas: 3:1. Branky Rousínova: Novotný 3, Lička 2, Nitschneider, Legner. Hráno na UT v Blansku. Sestava: Hoda – Honek, Zavřel, Líznar – Havel, Rozehnal - Novotný, Buršík, Horváth, Zbořil – Lička. Střídali: Legner, Nitschneder, Zápotočný.



FK Morkovice – Tatran Rousínov 4:4

Poločas: 2:1. Branky Tatranu: Líznar, Legner, Mrázek, Nitschneider. Hráno na UT v Morkovicích. Sestava: Řepka – Honek, Šlimar, Zavřel, Líznar – Novotný, Rozehnal, Horváth, Buršík, Legner – Lička. Střídali: Nitschneider, Nohel, Mrázek. Trenér: Roman Zavřel.