„Volíme osvědčený model z minulých zim. Využívat primárně budeme domácích podmínek. Většina tréninků se bude odehrávat na ovále atletického stadionu a hřišti s umělým povrchem. V plánu jsou také tréninky na umělé trávě ve Vyškově,“ poznamenal Boušek.

Tatran Rousínov

přípravné zápasy

So 21. 1. Kostelec – Rousínov (14.00 UT Kostelec)

So 28. 1. Morkovice – Rousínov (15.00 UT Morkovice)

So 4. 2. Rousínov – Podolí (13.00 UT Otnice)

So 11. 2. Určice – Rousínov (18.00 UT Prostějov)

So 18.2. Pohořelice – Rousínov (10.00 UT Pohořelice)

So 25. 2. Rousínov – Polná (15.00 UT Vyškov)

So 4. 3. Břeclav – Rousínov (10.00 UT Břeclav)

so 11. 3. Vyškov B – Rousínov (14.15 UT Vyškov)

Cíle pro jarní část krajského přeboru si klub stanoví až v závěru zimní přípravy, ale je nasnadě, že Tatran bude chtít vylepšit současné jedenácté místo.

„Na přípravu se těším. Vím, že to bude náročné, ale z toho, co se natrénuje v zimě, pak člověk žije celý rok. Proto je potřeba přípravu pořádně odmakat. Rád bych řekl, že se mně během pauzy podařilo doběhat to, co jsem v létě zameškal pro zranění a nemoci, ale volno jsem využil, abych si užil pár chvil navíc s rodinou, věnoval se stavbě domu a doháněl, co se dá v práci. Takže v přípravě mě rozhodně nečeká nic lehkého. Nicméně už se těším, až se to všechno zase rozběhne a se spoluhráči do toho pořádně šlápneme, abychom ukázali, že to, co jsme předváděli na podzim, se ani neblíží tomu, co bychom chtěli hrát,“ naznačil ofenzivní záložník Filip Novotný.

„Během pauzy jsem se udržoval běháním a futsalem v nižší lize. Zimní pauza mně hlavně pomohla vypnout hlavu od fotbalu a teď se znovu těším, až zase zamakáme,“ připojil čtyřgólový stoper Martin Kříž.