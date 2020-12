„Zápas proti jinému soupeři je lepší, než nějaký model hrát deset na deset proti sobě. Kluci jsou na klasický zápas už hodně nažhavení, ta pauza od posledního byla přece jen moc dlouhá. A tenhle bude i zpestřením zatím výhradně kondiční přípravy. Rozhodně mně nepůjde o výsledek a nějaký mimořádný herní projev,“ ujistil vyškovský lodivod.

Langer převzal znojemské mužstvo koncem října po Milanu Volfovi a prakticky se z hráči seznamuje. V té době už totiž byly fotbalové soutěže pro letošek předčasně ukončeny. A vzhledem k očekávanému brzkému zahájení Moravskoslezské fotbalové ligy potřebuje bývalý prvoligový fotbalista Liberce a Mladé Boleslavi vidět hráče v zápasech.

MFK Vyškov – 1. SC Znojmo

Přípravné utkání

Úterý 8. prosince, 18.00 hodin, umělý trávník ve Vyškově.

Zápas se bude hrát bez účasti diváků.

„Vzhledem k tomu, že mužstvo je ve spodní části tabulky (v MSFL po jedenáctém kole 16. místo z osmnácti účastníků, pozn. red.), tak něco je špatně. Někdo musí odejít, stejně jako přijít. Vše záleží jenom na nich, nikoho neznám. Jdu do toho s čistým kontem,“ při svém nástupu mj. řekl v rozhovoru pro klubový web.

První „pozorovací“ test již absolvoval. Minulý týden Znojmo porazilo divizní Přerov vysoko 5:1. Langer nechtěl dělat závěry, jen naznačil.

„Aspoň trochu jsem si udělal obrázek i po herní stránce a někteří mě překvapili a od některých jsem čekal víc. Zkoušeli jsme hrát něco, co bych chtěl hrát normálně a na to, že se hrálo poprvé takovým stylem, tak to nebylo nejhorší. Takže přátelský zápas splnil svůj účel, ale nedělám z toho něco závratného, protože kluci nastoupili po dvou měsících na zápas. Takže výhra samozřejmě dobrá, ale pro mě spíš poznávací," potvrdil své současné hlavní priority v tomto období.

Do zápasu nenastoupili tři hráči, kteří zřejmě mají základní sestavu jistou – Tomáš Okleštěk, David Štrombach a František Malár. Naopak šanci ukázat se dostali čtyři starší dorostenci. V obou poločasech se vystřídaly dvě kompletní jedenáctky. Podobné se dá čekat i v úterním utkání. To se bude hrát od 18.00 hodin na umělém trávníku za hlavním stadionem.

Trenér MFK Trousil sice naznačil, že dá hráčům volnost, ale některé výkony ho zajímat samozřejmě budou. Především hráčů, kteří se ucházejí o vyškovský dres. Právě ze Znojma bude Vyškov zkoušet Michala Garčice a z Líšně Lea Štourače. Z podzimního hostování ve Startu Brno se do přípravy zapojí odchovanec Martin Kříž. Již jistou novou tváří v týmu je Lukáš Hapal, syn exreprezentanta Pavla. Naopak volno pro lehké zdravotní potíže dostal kapitán Michal Klesa, v koronavirové karanténě je Tomáš Langer. K dispozici nejsou ani David Němeček a Jan Krejčí, které čekají poslední zdravotní úkony po dlouhodobých zraněních.

„Širší kádr je prozatím dvacet hráčů, z toho tři brankáři. Všechny chci v zápase prostřídat,“ doplnil Trousil.