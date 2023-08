Hodonín, odkud si fotbalisté MFK Vyškov přivezli pohárový postup až po penaltovém rozstřelu, se neopakoval. FC Zlínsko má zřejmě silnější tým, ale na lídra druhé ligy nestačil. Svěřenci trenéra Jana Kameníka zápas třemi góly rozhodli hodně brzy a po vítězství 5:1 čekají na jméno soupeře ve třetím kole MOL Cupu.

Fotbalisté Zlínska (modro-bílé dresy) odehráli neúspěšné pohárové utkání s Vyškovem. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

V šesté minutě otevřel skóre Amidou Diallo, v patnácté zvýšil Adam Červeň a téměř již postupovou jistotu dal do vyškovských řad ve 38. minutě Ondřej Vintr. Ve druhém poločase se hra opticky vyrovnala a domácí snížili z trestného kopu na 1:3. Tím ale spíše varovali hosty před možnými komplikacemi a ti rychle smazali všechny naděje týmu z Otrokovic.

„Ano, do utkání jsme vstoupili dobře, byli jsme aktivní, měli jsme šance. Řekl bych, že ten první poločas mohl skončit vyšším rozdílem. Na druhou stanu i oni měli nějaké příležitosti, zbytečně jsme to tam otevírali ve středu pole. Do druhé půlky jsme si řekli, že půjdeme maximálně zodpovědně. Soupeř to trošku přeskupil a my jsme s tím začínali mít problémy. Zbytečně jsme je pustili zpátky do utkání tou inkasovanou brankou ze standardní situace. Výsledek 5:1 tady z Otrokovic musíme brát, hráli jsme proti soupeři, který má výbornou formu, ve třetí lize zatím nedostal gól. Hráčům za předvedený výkon patří poděkování,“ byl po zápase spokojený trenér Vyškovanů Jan Kameník.

Ten dal v brance příležitost Jiřímu Borkovi, který ale své kvality mohl ukázat je jednou. Při šanci Tkadlece. Pak se však brzy zranil a ve 35. minutě musel opustit trávník. I v poli byla Kameníkova základní sestava trochu jiná, než ligová, ale i na konto „náhradníků“ skládal trenér poklony.

MOL Cup - 2. kolo:

FC Zlínsko – MFK Vyškov 1:5

Poločas: 0:3. Branky: 69. Kašpárek – 7. Diallo, 15. Červeň, 38. Enemu, 80. Metsoko, 82. Kanakimana. Rozhodčí: Bělák – Kotík, Mikeska. ŽK: Dano - Vintr, Metsoko. Diváků: 356.

Vyškov: Borek (35. Stejskal) – Červeň, Souare, Němeček, Coulibaly – Štěpánek, Lacík, Eneme, (61. Lahodný), O. Vintr, Diallo – Bayo (75. Kanakimana). Trenér: Jan Kameník.

„Odpracovali to velmi dobře. Byly tam výkony, od kterých se znova můžeme odrazit a ti kluci si prostě říkají o své místo na slunci,“ potvrdil spokojenost.

FC Zlínsko je aktuálně na druhém místě moravské skupiny třetí ligy, když tři zápasy ze čtyř vyhrál a jednou remizoval. I výkon proti druholigovému favoritu trenér David Rojka zařadil mezi ty lepší.

„Herně jsme nezklamali, ale rozhodla kvalita jejich kádru. V něm jsou na druhou ligu nadstandardní hráči. Chtěli jsme si to s nimi rozdat na férovku, bohužel jsme nezachytili začátek, což rozhodlo. Pak byl ten zápas vyrovnaný a řekl bych, že místy jsme byli i lepší, ale ty jejich individuality, to je opravdu druholigový nadstandard. Takže tam možná byl rozdíl i dvou tříd. S tímto kádrem oni mohou druhou ligu vyhrát, což bych jim přál. Za výkon se stydět nemusíme. Dostali jsme pět gólů a z toho čtyři z brejků, “ nebyl nespokojený šéf lavičky Zlínska.

Třetí kolo MOL Cupu má oficiální termín 27. září. Letos bude ještě na programu osmifinále (1. 11.) a osmička nejlepších si to pak rozdá ve čtvrtfinále 28. února. Soupeře i domácí prostředí určí los. A ten Vyškovanům „tradičně“ moc nepřeje. Tedy hlavně v místě zápasů, naposledy hráli doma už skoro před dvěma roky. Sedmého října 2021 prohráli v Drnovicích se Zlínem 1:2 po prodloužení. Takže vybírat si dalšího soupeře Kameník nechce, ale nebyl by proti, kdyby se hrálo doma a s atraktivním protivníkem.

„S hráči jsme si říkali, že pohár bereme velmi vážně. V podstatě stejně jako FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU. Chceme tak postupovat co nejdále. Když ale soutěž běží, soupeři se každým kolem zkvalitňují a těžko si někoho vybírat. Kromě cíle dostat se co nejdále chceme také konfrontaci s ligovým týmem. Ideálně doma, abychom potěšili fanoušky a určitě by tam byla dobrá návštěva. Vybírat si každopádně nemůžeme a uvidíme, koho nám los přiřkne,“ naznačil kouč MFK.