Po tom, co hodonínský stadion v červnu poničilo tornádo, našel největší kandidát na vítězství v divizní D skupině domácí azyl v Rohatci. Trenér MFK Jan Trousil postavil do základní sestavy hráče, kteří se ve druhé lize na hřiště nedostali vůbec, nebo málo.

"Máme hodně zraněných hráčů a potřebovali jsme jednak, aby se někteří doléčili, jednak ti další, co to zatím táhli, aby si odpočinuli. Nastoupila úplně nová záložní pětice, ale v prvním poločase to bylo strašně statické bez běhání té středovky. Měli jsme nějaké standardky, rohy, ale bez nějaké větší hrozby," řekl kouč Vyškova.

Na tamní poměry docela slušná návštěva tak viděla dlouho vyrovnaný zápas. V prvním poločase dokonce domácí favorita přitlačili. Druhý, kdy Trousil Trochu pozměnil rozestavení hráčů, už patřil hostům.

MOL Cup – 1. kolo

FK Hodonín – MFK Vyškov 1:2

Poločas: 1:0. Branky: 10. Galuška – 66. Ilko, 83. Marek Vintr. Rozhodčí: Vojkovský – Kotík, Mikeska. ŽK: Švantner – D. Jambor , M. Vintr. Diváci: 270.

Hodonín: Maňák – Helísek, Dressler, Kyselka, Sukup - Michna, Švantner, Urbančok (73. Raisigl), Bohun, Galuška (78. Čech) – Holek. Trenér: Pavol Švantner.

Vyškov: Spurný – Hanuš, Fofana, Srubek, Němeček - Todorič (46. Jambor), Mulligan (46. M. Vintr), Langer, Kanakimana (56. Ilko), O. Vintr (89. Kameník) - Simr (66. Štěpánek). Trenér: Jan Trousil.

V deváté minutě si Vyškované málem dali vlastní branku, naštěstí pro ně ale tečovaný míč jen trefil tyčku. O minutu později si už ale cestu do vyškovské sítě našel, když si za obranu zaběhl Petr Galuška a prostřelil brankáře Štěpána Spurného.

Ve druhém poločase už převaha druholigového mužstva začala narůstat. Na vyrovnání se ale čekalo přes dvacet minut. Na centr z levé strany si naběhl obránce Pavol Ilko, jeho první střelu ještě brankář Lukáš Maňák stačil vyrazil, ale na dorážku už neměl nárok. Obrat mohl být dokonán v 82. minutě, kdy si na dlouhou přihrávku Ahmeda Fofany naběhl do v jasné gólové šance David Němeček, ale v koncovce úspěšný nebyl. Už o minutu později tak vzal rozhodnutí vzal na sebe Marek Vintr. Výborně si zaběhl za obranu, kde si zpracoval těžký míč na prsa a propálil Maňáka.

„Šli jsme do toho s tím, že chceme postoupit, takže úkol byl splněný, ale čekal jsem daleko víc od kluků, kteří dostali šanci, že se o to víc poperou a budou víc dominantní. Ale bohužel nebyli. Změnilo se to až příchodem hráčů, kteří teď v základu hrávají. První půlku byla záloha strašně statická, takže i když jsme měli balón na kopačkách, tak dopředu jsme chodili jen dlouhými nákopy. Domácí hráli v dobrém bloku a jednou nás potrestali po jednoduché akci po jejich dlouhém nákopu. Proto jsme do druhé půle dali do hry Dana Jambora s Markem Vintrem, kteří to okamžitě rozhýbali. Týmu pak prospěl i příchod Fildy Štěpánka a ve druhém poločase už prakticky byla hra v naší moci. Začali jsme dobře kombinovat, kluci byli v pochybu, přešli jsme na tři obránce a musím říct, že ten druhý poločas už měl potřebné parametry,“ komentoval .

Pojistku na vítězství a zřejmě svůj „největší“ gól pak v devadesáté minutě odmítl „kmenový“ hráč béčka David Kameník pár minut po svém příchodu na hřiště. Po Ilkově přihrávce před prázdnou bránku ve skluzu míč jen tečoval.

Vítězství, byť nad divizním týmem a velmi těsné, jistě bude pro hráče MFK vzpruhou před dalším bojem o druholigové body. V sobotu dopoledne Vyškov přivítá v Drnovicích tým Táborska.