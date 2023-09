Po hlavně taktické bitvě v Brně se fotbalisté Vyškova v pohárovém duelu s Teplicemi vrátili ke své technické útočné hře. Prvoligového soupeře z MOL CUPu vyřadili vítězstvím 1:0, ale na počet vyložených gólových šancí si Severočeši mohli z Drnovic odvést o hodně větší nadílku.

Fotbalisté Vyškova (bílé dresy) jsou v MOL CUPu mezi nejlepšími šestnácti týmy. V Drnovicích ve 3. kole porazili Teplice 1:0. | Foto: Michal Málek

„V úvodu jsme přežili velkou šanci Teplic a v té situaci nás podržel Borek. Pak si myslím, že jsme se do hry trošku víc dostali my. Dokázali jsme střelit branku, nicméně těch příležitostí na nastřelení té jedniné branky bylo opravdu hodně a trošku mě mrzí, že jsme nebyli efektivnější,“ konstatoval po utkání domácí trenér Jan Kameník.

Ten výrazně obměnil „brněnskou“ sestavu, včetně branky, kam se postavil Jiří Borek. Kvalita hry tím ale evidentně neutrpěla.

Nicméně do první šance zápasu se dostali hosté, ale Gninga v sólu na Borka nevyzrál. Ten jeho střelu vyrazil nohama. Pak už se zápletky přesunuly před teplického brankáře Muchu. Pěkné fotbalové kombinace se ale domácím dlouho nedařilo zakončovat. Hodně blízko ve gólu měly střely Coulibalyho, Vintra a Baya. Prakticky ze stejných pozic šli krátce po sobě sami na branku hostí Kanakimana a Bayo, ale stříleli vedle.

MOL CUP - 3. kolo:

MFK Vyškov – FK Teplice 1:0

Poločas: 1:0. Branka: 37. Vintr. Rozhodčí: Machálek – Antoníček, Dresler. ŽK: Červeň. ČK: 50. Krsmanović (Tep.). Diváků: 1830.

Vyškov: Borek – Ilko, Štěpánek, Coulibaly, Červeň – Lahodný (58. Eneme), Mafwenta – Kanakimana (69. Kamara), Vintr (58. Metsoko), Němeček (74. Souaré) – Bayo (69. Diallo). Trenér: Jan Kameník.

Teplice: Mucha – Tsykalo (39. Knapík), Chaloupek, Mičević, Krsmanović – Hora (39. Radosta), Křišťan (61. Vachoušek), Dramé, Beránek – Gning (55. Nour Mohamed), Fila (61. Havelka). Trenér: Zdenko Frťala.

„Nezvládli jsme to! Hlavně v první půli, kdy možná kromě prvních deseti minut jsme byli pasivní. Domácí hráli odvážně, vytvořili si pět gólových příležitostí, a proto jsem střídal už v průběhu prvního poločasu. Paradoxně hráči pochopili co mají hrát, až když jsme měli ve druhé půlce vyloučeného hráče. To znamená aktivitu, pohyb a nasazení. To všechno mám šedesát minut chybělo, takže domácí zvítězili naprosto zaslouženě,“ okomentoval porážku teplický trenér Zdenko Vrťala.

Tlak Vyškova vyvrcholil ve 37. minutě a gól přišel, možná také paradoxně, po brejku. Kamakimana ve sprintu přetlačil obránce, udělal kličku brankáři dovnitř a pak gentlemansky přenechal balón zezadu nabíhajícímu Vintrovi. Ten neměl problém zasunout míč do prakticky prázdné branky. Pak autor gólové přihrávky spálil další tutovku a mohlo to domácí partu mrzet. V poslední minutě první půle pálil Beránek tvrdě z běhu asi z deseti metrů, ale Borek střelu stihl vystrčit roh.

Krátce po změně stran hostům zkomplikoval situaci Krsmanović, který byl vyloučen za faul na Kanakimanu, jenž mohl jít sám na brankáře. Jak naznačil Frťala, Severočeši si v oslabení vytvořili jednu dvě možnosti, vyrovnat ale nedokázali. V 65. minutě jim v tom po maxizávaru před Borkem zabránilo břevno. Jejich hru vabank pak zase několikrát mohli po samostatných nábězích domácí potrestat, ale spíše se dá říct, že trestuhodně šance zahazovali. Dokonce i Metsoko…

„Na druhou stranu cítím, že jsme byli pozorní do defenzivy a řekl bych, že jsme potom soupeře pustili do jednoho závaru po standardní situaci. Tam jsme měli štěstí, ale tu situaci jsme dokázali přežít. Samozřejmě trošku nám pomohlo vyloučení hráče Teplic. Ve středu pole jsme najednou měli o jednoho hráče víc a víceméně jsme měli balón pod kontrolou. V tom následujícím průběhu to bylo spíš o tom, jestli se nám podaří vstřelit ten pojišťovací gól,“ dodal k hodnocení Kameník.

V minulém ročníku MOL CUPu Vyškovští vyřadili dva prvoligové soupeře, Jablonec a Zlín. Teď už mají za pasem skalp prvního…